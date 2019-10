Pensioni | per quota 100 adesioni al ralenti ma la spesa vola oltre 300 miliardi

Riforma Pensioni e DEF - i sindacati perplessi : 'Ok proroga Opzione Donna ma non basta' : Lo dice a chiare lettere Maurizio Landini, segretario generale della Cgil: le misure in materia di Riforma pensioni, presenti nella nota di aggiornamento del DEF, sono insufficienti e poco chiare "a partire da quelle di garanzia per i giovani". Secondo il leader del sindacato, infatti, a cui fa eco la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan, il DEF non contiene sostanziali modifiche rispetto alla politica economica finora adottata, sia ...

Pensioni - assegni in calo : mensili di 1.900 euro ne perderanno 524 fino al 2021 - poi 300 : assegni di pensione ancora da tartassare. Dalle mosse del secondo Governo Conte non rientra tra le priorità quella di prendere in carico gli assegni Pensionistici e il cuneo fiscale, in vista della legge di Bilancio 2020, rimane un miraggio. Sedici milioni di pensionati vedranno le loro Pensioni perdere di potere di acquisto già nel corrente triennio e fino al 2021, con perdite più marcate per ogni anno successivo. L'analisi dell'andamento degli ...

Pensioni - Q100 per Durigon deve essere rinnovata : 'Dati migliori degli ultimi 20 anni' : Continuano i dibattiti sul sistema di Quota 100 anche se il nuovo esecutivo giallo-rosso sembrerebbe aver confermato la misura fino al termine della sperimentazione, ovvero fino al 2021. L'ex sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Durigon, da sempre sostenitore della riforma Pensionistica, invece, continua a sostenere la permanenza della Quota 100 anche oltre termine: "Non rinnovarla è da irresponsabili" ha affermato, ricordando anche ...

Pensioni - Armiliato (CODS) : 'Quota 100 poco adatta per le donne' - serve svolta rosa : Proseguono le rivendicazioni delle lavoratrici che chiedono maggiore attenzione alle differenze di genere ed al riconoscimento del lavoro di cura nell'accesso alla pensione. Nella serata di ieri la fondatrice del Comitato Opzione Donna Social Orietta Armiliato è tornata a fare il punto della situazione in vista della prossima legge di bilancio 2020, evidenziando le criticità relative alle attuali regole di accesso alla quota 100 per il pubblico ...

Pensioni ultime notizie : Calenda “Via Quota 100 per ridistribuire risorse” : Pensioni ultime notizie: Calenda “Via Quota 100 per ridistribuire risorse” Carlo Calenda è totalmente contrario a Quota 100 e pensa che i soldi investiti sulla misura di pensione anticipata debbano in realtà essere reinvestiti altrove. Il punto, per il leader di Siamo europei, è la discontinuità dell’attuale governo con quello precedente, che può essere attuata solo negando le principali misure prese, tra cui, per l’appunto Quota ...

Pensioni - Renzi : 'Quota 100 un autogol per il bilancio del Paese' : Cresce l’attesa per il varo della nuova legge di bilancio, che dovrebbe contenere anche diversi interventi sulle Pensioni, a partire dalla conferma della prosecuzione delle misure sperimentali di Quota 100 e Opzione donna, come ha già assicurato più volte il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Insieme al reddito di cittadinanza, sarà confermata anche la pensione di cittadinanza. Tuttavia rimangono le diversità di vedute nella maggioranza ...

Pensioni e Manovra 2020 : per la quota 100 possibile stretta sui redditi : Prosegue la discussione interna al governo giallo-rosso in merito alla prossima legge di bilancio 2020 ed ai possibili interventi. Tra i passaggi chiave il bonus mobilità, l'intervento sull'Iva e l'incentivazione alla moneta elettronica ed il taglio del cuneo fiscale, oltre ovviamente alla flessibilizzazione dell'accesso alla pensione. Su quest'ultimo punto si attende la proroga dell'APE sociale e dell'opzione donna, ma un nodo che ancora non ...

Pensioni ultima ora : fondo complementare pubblico Inps - cos’è e per chi : Pensioni ultima ora: fondo complementare pubblico Inps, cos’è e per chi Pensioni ultima ora: partendo da quello che sarà il futuro di Quota 100, il Presidente dell’Inps Pasquale Tridico ha citato recentemente la possibile nascita del fondo integrativo pubblico complementare. Secondo quanto dichiarato da chi oggi guida l’ente previdenziale è in atto una valutazione, concordata tra Inps e Ministero del Lavoro, sulla possibilità di ...

Pensioni Q100 : Tridico favorevole alla misura - si potrebbero recuperare 2 - 5 mld : "Non ci sono state chieste valutazioni e verifiche su possibili modifiche su Quota 100 né dei coefficienti né dell'aspettativa di vita", lo ha affermato il Presidente dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale Pasquale Tridico che si sarebbe dimostrato favorevole alla continuazione della sperimentazione del meccanismo delle quote fino alla scadenza prefissata, ovvero fino al 2021. Per Tridico circa 2,5 miliardi di risparmi Per lo stesso ...

Pensioni : risparmi per 1 - 7 miliardi da Quota 100 - probabile l'utilizzo per l'Ape sociale : Ape sociale e proroga dell'Opzione Donna; sono questi i primi interventi in materia previdenziale ormai dati per certi che saranno introdotti nella nuova Legge di Stabilità. Tuttora, infatti, il Governo giallo-rosso è a lavoro per trovare le risorse necessarie da impiegare nella manovra finanziaria di metà ottobre. Come riporta il quotidiano economico "Il Sole 24 Ore", con il blocco dell'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita per i ...

Pensioni - da quota 100 risparmi per 1 - 7 miliardi : come verranno utilizzati : I risparmi derivanti dalle minori spese rispetto a quanto stanziato per la quota 100 e il normale anticipo Pensionistico ammontano a 1,7 miliardi di euro: il governo sta ora valutando come impiegare queste risorse. Tra le ipotesi più probabili c'è quella di utilizzarli per l'Ape sociale e per l'Opzione donna.Continua a leggere

Pensioni - Salvini : 'Per fermare Quota100 dovranno passare su nostri corpi' : Non si dà pace il leader della Lega Matteo Salvini sulla riforma delle Pensioni. L’ex vicepremier leghista, che ora si trova all’opposizione dopo aver staccato in pieno agosto la spina al precedente governo, sperando che si andasse al voto, continua a difendere una delle misure simbolo dell’esecutivo gialloverde fortemente voluta dal Carroccio. Si tratta ovviamente della Quota 100 che consente l’accesso alla pensione anticipata a 62 anni con 38 ...

Pensioni : Q100 - Renzi contrario : 'Fosse per me la eliminerei' : "Io se fossi ministro dell'Economia eliminerei Quota 100 ma ci atterremo a quello che farà il Governo", lo ha spiegato il senatore di Italia Viva Matteo Renzi dopo aver appreso la volontà del nuovo esecutivo giallo-rosso di confermare il sistema delle quote voluto dalla Lega nella prossima Legge di Stabilità fino al termine della sperimentazione prevista per il 2021. Renzi contrario a Quota 100 "Non saremo i pierini del Governo ma cercheremo di ...

Pensioni : Quota 100 misura temporanea ma il rdc deve essere perfezionato : Entro il 15 ottobre il Governo giallo-rosso dovrà dare la sua prima risposta elaborando la prima bozza della nuova Legge di Stabilità che entrerà in vigore a partire dal 2020. Tuttavia, resta da superare il nodo-risorse che per l'esecutivo appare abbastanza difficile considerati i fondi molto limitati. Dall'incontro tenutosi al Teatro Apollo fra il segretario generale della Cgil Maurizio Landini e lo stesso Premier Conte, però, sarebbe emersa la ...