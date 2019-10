Pensioni anticipate e flessibilità | 64+20 | lo prevede il disegno di legge di Nannicini

Pensioni anticipate e LdB2020 - Durigon : 'Irresponsabile non rinnovare Quota 100' : Si avvicina la discussione parlamentare della nuova legge di bilancio e con essa si riaccendono anche i toni del confronto politico riguardante il settore previdenziale. A tal proposito, nella giornata di ieri è tornato ad esprimere la propria posizione il parlamentare leghista Claudio Durigon, evidenziando la necessità di portare a termine la sperimentazione delle Pensioni anticipate tramite Quota 100. Durigon su Q100, APE social e Opzione ...

Pensioni anticipate - riforma in arrivo : quota 100 con uscita a 64 anni - ipotesi 101 o 102 : Non ci sarà l'abrogazione delle Pensioni anticipate a quota 100 nel nuovo programma di Governo dei due partiti che lo guidano, il Movimento 5 Stelle e il Partito democratico, ma le novità potrebbero arrivare proprio sulla quota 100 e sull'opzione donna nella Manovra economica di fine 2019. Infatti, le Pensioni a quota 100 dovrebbero essere confermate anche per il 2020 e, possibilmente, anche per l'ultimo anno di sperimentazione, il 2021. Ma le ...

Pensioni anticipate Q100 e RdC - Tridico (INPS) : nel 2019 '2 - 5 miliardi di risparmi' : Dall'Inps giunge un importante aggiornamento in merito ai dati riguardanti i costi sostenuti dal bilancio pubblico per l'accesso anticipato alla pensione tramite quota 100 e per l'erogazione dei nuovi assegni di cittadinanza. Secondo le ultime elaborazioni, per l'anno in corso sarebbe possibile stimare risparmi complessivi per circa 2,5 miliardi di euro da entrambe le misure. Nello specifico, si tratterebbe di circa 1,5 miliardi riguardanti le ...

Pensioni anticipate - uscita Quota 100 e a 42 - 10 di contributi : metà delle domande bocciate : Si ipotizzano misure di riforma delle Pensioni anticipate a Quota 100 per diminuire la spesa e abbassare l'incidenza delle Pensioni sul bilancio statale. Ma, intanto, sia le domande di Quota 100 che quelle della pensione anticipata con i requisiti della riforma Fornero (con uscita a 42 anni e dieci mesi di contributi), registrano risparmi in miliardi di euro dovuti a previsioni di inizio 2019 troppo ottimistiche relative al numero delle uscite, ...

Pensioni anticipate a 37 - 10 di contributi : uscita scivolo - alternativa a Q 100 dai 62 anni : Potrebbero essere fino a 2,6 milioni i lavoratori interessati allo scivolo, la formula di pensione anticipata prevista dal Decreto Crescita, il numero 34 del 2019, che consente l'uscita dei contribuenti già dai 62 anni, la stessa età minima prevista da Quota 100. Ma rispetto a quest'ultima misura, lo scivolo può essere utilizzato anche rispetto ai requisiti di uscita per le Pensioni anticipate della riforma Fornero. In questo caso, saranno ...

Pensioni anticipate e quota 100 - sondaggio Quorum : solo il 10% è favorevole all'abolizione : Le Pensioni anticipate tramite quota 100 continuano a restare al centro dell'attuale dibattito pubblico sulla riforma previdenziale, dopo che il governo ha recentemente confermato l'intenzione di consentire la prosecuzione della sperimentazione fino alla naturale scadenza (fissata al 31 dicembre del 2021). A tal proposito da un recente sondaggio d'opinione sono emerse alcune interessanti indicazioni in merito all'atteggiamento degli italiani ...

Pensioni anticipate - Armiliato (CODS) : 'Riconoscere a tutte le donne il lavoro di cura' : Negli ultimi giorni il tema della proroga dell'opzione donna e del riconoscimento del lavoro di cura è tornato al centro del dibattito pubblico, dopo che il premier Giuseppe Conte ed il leader della Cgil Maurizio Landini hanno sottolineato l'importanza delle tematiche nel corso dei rispettivi interventi presso l'evento "Le giornate del lavoro". Si tratta in realtà di rivendicazioni portate avanti ormai da anni dal Comitato Opzione Donna Social, ...

Pensioni anticipate 2020 : verso la proroga dell'opzione donna nella nuova Manovra : Diventa sempre più probabile l'attesa proroga dell'opzione donna all'interno della prossima legge di bilancio 2020. La conferma arriva dallo stesso Premier Giuseppe Conte, che si è espresso favorevolmente al riguardo durante un suo recente intervento congiunto con il leader della Cgil Maurizio Landini per "Le giornate del lavoro" tenutesi a Lecce. Nell'occasione si è quindi tornati a ribadire l'intenzione già espressa da diversi esponenti ...

Pensioni anticipate - Cgil : 'Riforma quota 100 insufficiente - uscita ancora con la Fornero' : "Nonostante le Pensioni anticipate a quota 100, c'è ancora chi va in pensione con le regole della riforma Fornero". E' Sandro Renzoni dell'Inca Cgil Toscana a sostenerlo guardando i numeri dei lavoratori che hanno fatto domanda di pensione anticipata nel 2019. Circa la metà dei contribuenti, infatti, non ha presentato domanda di quota 100, ma ha scelto le misure alternative di pensione anticipata, il meccanismo di uscita con i requisiti bloccati ...

Pensioni anticipate 2019 : con Rita e opzione donna possibile la quiescenza dai 57-58 anni : Dopo la conferma della quota 100 all'interno della prossima legge di bilancio 2020 il dibattito sulla flessibilità previdenziale prosegue in modo acceso, mentre i lavoratori chiedono la proroga dell'APE sociale e volontaria e dell'opzione donna. Nel frattempo, con sempre maggiore frequenza emergono dalla stampa specializzata analisi in merito alle opzioni di quiescenza già disponibili e che consentono di uscire dal lavoro prima dei 60 anni di ...

Pensioni anticipate : Q100 insidiata dai nuovi scivoli di uscita con requisiti Fornero : Pensioni anticipate, nel 2019 non solo l'uscita è garantita da quota 100: le altre formule di pensionamento rapide da lavoro, ovvero le Pensioni anticipate con i requisiti della riforma Fornero (che resteranno bloccati fino al 2026), l'opzione donna, la quota 41 dei lavoratori precoci e l'Ape social provano, tutte insieme, a sorpassare nelle cifre la misura introdotta dalla Lega di Matteo Salvini e dal Movimento 5 Stelle, partiti di maggioranza ...

Pensioni anticipate - Cigna (Cgil) su Q100 : 'Risposta sbagliata a problema vero' : La flessibilità previdenziale ed il superamento della legge Fornero restano al centro delle ultime dichiarazioni in arrivo dai sindacati, ed in particolare dal responsabile della previdenza pubblica in Cgil Enzo Cigna. Il sindacalista è stato intervistato nella giornata di ieri da Radio Articolo 1 ed ha ribadito la necessità di un intervento in grado di superare non solo gli attuali limiti delle Pensioni anticipate tramite quota 100, ma anche ...

Le Pensioni anticipate alternative a quota 100 riscuotono più successo - ma costano care : Sui numeri che recentemente la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato sulla spesa previdenziale e sanitaria italiana, è emerso che quota 100 è una misura che nel lungo termine graverà in maniera eccessiva sui conti dello Stato. Sarebbero 63 i miliardi di spesa previdenziale che lo Stato sopporterà fino al 2038. Su questi numeri però si è aperta subito una profonda discussione perché c'è chi li contesta duramente. L'Inps per esempio, a ...

Pensioni anticipate : Q100 per Il Sole 24 ore rischia sorpasso di uscite da Ape Sociale : Il cambio della maggioranza governativa ha già aperto un dibattito rispetto a quello che sarà il futuro di Quota 100. Secondo quelle che sono state le dichiarazioni del nuovo Ministro dell'Economia Gualtieri, l'intenzione sembra essere quella di far andare ad esaurimento (previsto nel 2021) la misura opzionale che, di fatto, consente di anticipare i tempi di uscita dal lavoro prima rispetto ai paletti disposti dalla legge Fornero. Risulta, però, ...