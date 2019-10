Pensare positivo ridurrebbe del 35% gli eventi cardiovascolari

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) In Italia ogni anno ci sono 240.000 vittime per malattie cardiache, dato ricordato domenica 29 settembre in occasione della giornata dedicata al nostro organo pulsante. “L'ottimismo è il profumo della vita” recitava in uno spot Tonino Guerra. Una meta-analisi condotta da cardiologi del Mount Sinai St. Luke’s Hospital, a New York, su un totale di quasi 230 mila individui, ha evidenziato che l’ottimismo ha una influenza positiva sulla nostra salute. Un ottimista ha una riduzione dell'11% del rischio morte prematura e del 35% del rischio di. I risultati pubblicati da Alan Rozanski su JAMA Network Open. L’esserepremia Nel 2001 Kubzansky e colleghi pubblicavano il primo studio sull'associazione tra ottimismo e minor rischio di specifici esiti cardiaci come angina, infarto del miocardio e morte cardiaca. La difficoltà di condurre una indagine di questo tipo è ...

