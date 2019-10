Paura per Bernie Sanders | dolori al petto e ricovero d’urgenza | stop alla campagna

Milano : spray al peperoncino in classe - Paura in una scuola (2) : (AdnKronos) – La polizia è intervenuta nell’istituto intorno alle 13.30, quando i sanitari erano già arrivati in soccorso dei ragazzi. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, a spruzzare lo spray è stato un ragazzo che aveva con sé una bomboletta per uso personale. Il giovane lo ha fatto in piccola quantità, senza voler provocare danni, ma l’esalazione, anche se limitata, ha provocato fastidio e sintomi di difficoltà ...

Milano : spray al peperoncino in classe - Paura in una scuola : Milano, 2 ott. (AdnKronos) – paura tra i ragazzi di una scuola superiore di Milano, dove in una classe è stato spruzzato uno spray al peperoncino. L’istituto superiore è in via padre Carlo Salerio: coinvolti 25 ragazzi. Circa la metà, riferisce l’Areu Lombardia, presentano sintomi di carattere respiratorio, ma non preoccupanti, mentre maggiore attenzione è stata posta nei confronti di una ragazza asmatica. Sul posto ...

Lavoro da Paura : pagati per guardare 13 film di Stephen King : In America si cercano fan di Stephen King disposti a vedere 13 film del maestro del terrore per una lunga e remunerativa maratona, l'annuncio di Lavoro afferma che lo spettatore guadagnerà 1300 dollari... Si cerca un appassionato di cinema coraggioso e dal cuore forte. Sono le prerogative dell’annuncio di Lavoro, per ora rivolto solo al pubblico americano, scritto da USDish.com, che è alla ricerca di un fan sfegatato disposto a guardare 13 film ...

Tecnologia 5G - facciamo chiarezza. Ecco perché non c’è ragionevole motivo di averne Paura : L’istituto superiore di Sanità ha recentemente pubblicato un interessante report intitolato “Radiazioni a radiofrequenze e tumori: sintesi delle evidenze scientifiche”, riguardante quali sono le conoscenze attuali sui possibili danni derivanti dalle radiazioni elettromagnetiche. Questo documento risponde alle più comuni perplessità sul 5G, e sicuramente chi ha dubbi dovrebbe leggerlo, dato che proviene da un prestigioso ed affidabile istituto ...

Andrea Preti : Sono casto per Paura di soffrire : Ospite di Eleonora Daniele nel programma “Storie Italiane”, Andrea Preti ha rivelato di aver rinunciato completamente al sesso dopo la cocente relazione provata dopo la fine della sua storia d’amore con Claudia Gerini. All’inizio l'attore ha raccontato di aver preso la decisione di darsi alla castità dopo esperienze sentimentali traumatiche che lo hanno svuotato dentro e non aveva fatto il nome di chi gli ha spezzato il cuore fino a farlo ...

Perché non deve far Paura lo stato responsabile che indaga su San Gimignano : Roma. “Tra guardie e ladri io sto con le guardie”, ha detto giovedì scorso il senatore Matteo Salvini in un comizio a San Gimignano, solidarizzando con i 15 agenti di polizia penitenziaria indagati per presunti maltrattamenti e torture nel carcere di Ranza nei confronti di un detenuto tunisino di 23

Mafia : pentito Contorno - 'Provenzano detto il 'Professore' perché non ha Paura di nessuno' (2) : (AdnKronos) - E Violante: "Le chiedo scusa per la mia insistenza. Le risulta che Provenzano sia mai entrato in contatto con delle autorità, dei rappresentanti di istituti od enti pubblici, approfittando di questo suo modo di presentarsi?". "Non glielo saprei dire. Provenzano prima era dalla parte de

Mafia : pentito Contorno - 'Provenzano detto il 'Professore' perché non ha Paura di nessuno' : Palermo, 27 set. (AdnKronos) - Bernardo Provenzano negli anni Ottanta veniva chiamato "il Professore". A raccontarlo è il collaboratore di giustizia Salvatore 'Totuccio' Contorno durante l'audizione davanti alla Commissione antiMafia del 1989. "Lo chiamavano il professore, ma in realtà era un contad

Paola Perego a Verissimo sul suo momento difficile : “Ho avuto Paura” : Verissimo: Paola Perego torna a parlare della chiusura di Parliamone…sabato Domani pomeriggio andrà in onda Verissimo. Tuttavia, come noto a tutti, la puntata è già stata registrata in questi giorni. Per tale motivo sono uscite poco fa le anticipazioni inerenti a ciò che ha detto Paola Perego dalla Toffanin a Verissimo. In questa occasione, oltre ad aver annunciato di star scrivendo un libro inerente agli attacchi di panico di cui ha ...

Boom sonico a Venezia e Treviso - grande Paura a Jesolo - Burano e Cavallino : “le finestre sembravano rompersi” : Intorno alle 12:00 di stamattina un enorme boato ha scosso il Veneto, da Venezia e Treviso. In modo particolare a Jesolo, Burano e Cavallino il boato è stato fortissimo e ha fatto vibrare le finestre e i portoni delle abitazioni. In base alle prime testimonianze, si sarebbe trattato di un Boom sonico. Si tratta di un’onda d’urto generata da un aereo che viaggia con una velocità superiore a quella del suono. Un boato sonico viaggia ...

STRISCIA LA NOTIZIA - VIDEO FUORIONDA RENZI/ Prodotto con deep fake : perché fa Paura : STRISCIA la NOTIZIA, VIDEO FUORIONDA RENZI."Mattarella? Prrr", poi ombrello a Conte e Di Maio. Prodotto con deep fake: perché fa paura.

Paura a Perugia - il portiere del Frosinone Bardi sviene in campo [FOTO] : Si sta giocando un match importante valido per il campionato di Serie B, partite che hanno regalato tante emozioni nei primi 45 minuti ma anche grande Paura. Nel dettaglio allo allo stadio ‘Curi’ di Perugia’ il portiere del Frosinone Bardi ha commesso un fallo in area su Di Chiara, ma nello scontro ha perso i sensi. Immediati i soccorso che si trovavano a porto campo, il portiere fortunatamente ha ripreso conoscenza e ha ...

Temptation Island Vip - Alba Parietti disperata per la Caldonazzo : "Amore tossico - di cosa ho Paura" : Nel corso della scorsa puntata di Temptation Island Vip, in onda su Canale 5, Nathalie Caldonazzo, dopo aver chiesto il falò di confronto anticipato, ha lasciato solo sul tronco il fidanzato Andrea Ippoliti e se ne è andata ponendo fine a ciò che lei stessa ha definito uno "schifo". Qualche ora fa A

Onu - Guterres : ‘Paura è marchio più venduto. Autoritarismo e diritto d’asilo fatto a pezzi. Allarme per possibili conflitti armati nel Golfo’ : Venti di guerra tra Riyad e Teheran, conflitto commerciale tra Usa e Cina, la nascita di “nuove forme di Autoritarismo”, il “diritto di chiedere asilo fatto a pezzi”. Sono le principali sfide che la comunità internazionale si trova a fronteggiare secondo il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, che ha aperto i lavori della 74esima Assemblea Generale al Palazzo di Vetro. “Siamo di fronte all’allarmante ...