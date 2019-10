Fonte : attualitavip.myblog

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Haperle due, mettendo incinta per ben sei volte una delle due, e anche una delle bambine avute dallaa stessa: unè finito a processo per violenza sessuale aggravata e incesto in Galles, una storia che ha letteralmente sconvolto la Gran Bretagna, come riporta la Bbc. Laa, che secondo il giudice avrebbe subìto un vero e proprio lavaggio del cervello, sarebbe stata violentata per 23 volte: lui però nega tutto. Il processo è in corso al tribunale di Swansea: «Ha fatto ciò che voleva alleattraverso un controllo sistematico delle loro vittime, la loro volontà non esisteva più», ha detto il giudice John Hipkin. E non è finita qui: secondo l’accusa oltre a lui anche altri uominivano le, col suo permesso. Entro qualche settimana, tre al massimo, si dovrebbe giungere ad una sentenza, secondo quanto scrivono i media ...

bolartur : RT @leggoit: Papà orco stupra le figlie minorenni per anni: «Una gli ha dato sei figli, ha violentato anche una di loro» - leggoit : Papà orco stupra le figlie minorenni per anni: «Una gli ha dato sei figli, ha violentato anche una di loro» - FrancescaNoce10 : RT @FonteUfficiale: ARRESTATO PAPA' ORCO Picchiava le figlie e le vendeva in cambio di denaro La notizia: -