Panchina Milan | salgono le quotazioni di Allegri e Wenger RUMORS

Milan - Elliot avrebbe perso la pazienza : Gattuso potrebbe tornare sulla Panchina rossonera : La proprietà del Milan, Elliott Management, avrebbe "perso la pazienza" alla luce dell'attuale momento del club. I rossoneri avevano come obiettivo quello della qualificazione alla Champions League, facendo meglio della scorsa stagione quando si sono piazzati quinti ad un punto dalla massima competizione europea. Elliott ha investito molto in acquisti di giovani durante l'estate, spendendo circa 69 milioni di euro (come riportato dall'esperto ...

Milan - la Panchina di Giampaolo traballa : Maldini prenota una cena con Shevchenko : Presente a Milano per assistere al match tra Atalanta e Shakhtar Donetsk, Shevchenko vedrà poi a cena Maldini per parlare di futuro Il momento non è certamente dei migliori, il Milan naviga in acque tempestose e la sconfitta subita a San Siro contro la Fiorentina non ha fatto altro che acuire questo clima di negatività. Spada/LaPresse La panchina di Marco Giampaolo traballa, il suo futuro a tinte rossonere non è più così certo, anche se ...

Panchina Milan - cena Maldini-Shevchenko : suggestione in casa rossonera - Giampaolo rischia l’esonero : Panchina Milan – Sono ore bollenti in casa Milan, ennesima sconfitta per il club rossonero, prestazione da dimenticare in casa contro la Fiorentina, 1-3 il risultato finale e situazione sempre più delicata in vista del proseguo del campionato. La posizione di Giampaolo è appesa ad un filo, l’allenatore si giocherà tutto nella prossima sfida di campionato contro il Genoa, un’altra sconfitta porterebbe al ribaltone. ...

Panchina Milan - le parole di Zambrotta e Galeone su Giampaolo : “Il Milan visto ieri ha poco entusiasmo, non si sta chiaramente esprimendo al meglio. In questo momento però a Giampaolo va data ancora data una possibilità, la società gli ha dato fiducia ed giusto si prosegua con lui”. L’ex terzino del Milan Gianluca Zambrotta commenta così, a margine un evento in Triennale per Milano Calcio City, la situazione del tecnico rossonero Marco Giampaolo. “Giocare a San Siro in queste ...

Panchina Milan - Arrigo Sacchi si sbilancia su Giampaolo : “Mandare via Giampaolo? Sarebbe un errore doppio, che testimonierebbe uno sbaglio della societa’ e una mancanza di rispetto verso il professionista”. Sono le dichiarazioni a ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1, dell’ex allenatore del Milan e della nazionale Arrigo Sacchi dopo il ko dei rossoneri contro la Fiorentina. “Cosa ho pensato quando ho visto il Milan ieri contro la Fiorentina? La prima ...

Milan - Repubblica : Arnault potrebbe portare l'ex Juventus Allegri in Panchina : La situazione attuale al Milan è molto grigia, non solo dal punto di vista dei risultati sportivi ma anche da quello societario: la contestazione subita dalla società nel match contro la Fiorentina evidenza come ci sia distanza fra società, giocatori e tifosi, e questo potrebbe portare ad una clamorosa rivoluzione di mercato. Proprio l'attuale proprietario, il fondo di investimento gestito da Elliott, potrebbe pensare ad una clamorosa cessione ...

Gazzetta : la crisi del Milan è colpa di tutti - da Elliot all’ultimo della Panchina : Sulla Gazzetta dello Sport, Fabio Licari scrive di Giampaolo e della disastrosa situazione in cui si trova il Milan. “Dev’essere terribile interrogarsi già alla sesta giornata se licenziare un allenatore che non sembra il primo colpevole, ma che di responsabilità ne ha indiscutibilmente tante anche lui ed è ormai appeso a un filo”. Impossibile non provare empatia per il tecnico, scrive Licari. Anche da parte del tifoso più arrabbiato ...

Panchina Milan - Salvini : “Giampaolo via? Tutti responsabili” : “Giampaolo via? Per me le responsabilità vanno divise equamente tra Tutti: un terzo, un terzo, un terzo, tra lui, società e chi scende in campo…”. Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, a Radio 24, tifoso rossonero, parlando della crisi del Milan dopo la sconfitta di ieri in casa con la Fiorentina. Panchina Milan, la risposta di Claudio Ranieri alle voci che lo vorrebbero al posto di Giampaolo Scarica o ...

Panchina Milan - la risposta di Claudio Ranieri alle voci che lo vorrebbero al posto di Giampaolo : Panchina Milan – Ore di tensione in casa Milan. Il futuro di Giampaolo è incerto. Per molti tra i candidati alla possibile successione c’è anche Claudio Ranieri, ex allenatore della Roma, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’Io Sport per commentare le voci di un suo possibile approdo in rossonero: “Io al Milan? Prima di tutto vorrei che Giampaolo potesse continuare e faccia vedere le sue qualità. E’ un ...

Panchina Milan - Giampaolo confermato a tempo : ma siamo sicuri che il problema sia l’allenatore? : Panchina Milan – Ancora una sconfitta per il Milan. La quarta in 6 partite. Un club blasonato come quello rossonero non può certo avere questi numeri. La Fiorentina ha passeggiato a San Siro, dominando in lungo e in largo trascinata da Chiesa, Ribery e Castrovilli. La Viola ha evidenziato ancor di più i difetti che già si erano visti contro Udinese, Inter e Torino, ma anche nelle risicate vittorie contro Brescia e Verona. Affidarsi ...

MIlan - dopo la sconfitta di Torino traballa la Panchina di Giampaolo : Il calcio è uno sport bellissimo e affascinante ma anche strano e sorprendente. Ieri sera, il MIlan è incappato in una dolorosa sconfitta in casa dei granata di mister Mazzarri ma, la stranezza, sta nel fatto che il risultato è sopraggiunto dopo il miglior primo tempo della stagione. Domenica sera arriva la Fiorentina e, non dovesse arrivare un risultato positivo, già si vocifera di un esonero che porterebbe Giampaolo lontano dal MIlan dopo sole ...

Panchina Milan - ultimatum a Giampaolo : il tecnico a rischio esonero - corsa a tre per il sostituto : Panchina Milan – Altra pesante sconfitta e crisi sempre più accentuata in casa Milan, la 5^ giornata del campionato di Serie A ha portato nuove importanti indicazioni, continua il momento nero del club rossonero, un inizio di stagione horror come non si vedeva ormai da anni. Solo 6 punti conquistati frutto di due vittorie (molto sofferte) contro Brescia e Verona, due squadre che lotteranno fino alla fine per evitare la retrocessione, ...

