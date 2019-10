Pallavolo – World Cup | secondo ko per l’Italia | Stati Uniti in rimonta sugli azzurri

Pallavolo – World Cup : brutto esordio per l’Italia - il Giappone strapazza gli azzurri a Fukuoka : Brutta sconfitta per gli azzurri nel match d’ esordio alla World Cup contro il Giappone , i nipponici si impongono 3-0 a Fukuoka esordio amaro per la Nazionale Maschile nella World Cup. Oggi gli uomini di Gianlorenzo Blengini, a Fukuoka , sono stati sconfitti con un netto 3-0 (25-17, 25-19, 25-21) dal Giappone padrone di casa al termine di una gara nella quale hanno sofferto l’atletismo e il maggiore agonismo dei nipponici, bravi a ...

Pallavolo – L’Italia di Blengini riparte dalla World Cup : i 14 atleti convocati per la rassegna : Nazionale Maschile di Pallavolo: i 14 atleti per la World Cup convocati da Blengini dopo l’eliminazione dagli Europei 2019 Sono terminati ieri sera i Campionati Europei per la Nazionale Maschile che questa mattina ha lasciato la Francia. In casa azzurra c’è delusione per l’eliminazione ai quarti, piazzamento che replica quello del 2017, ma ora per il gruppo è già tempo di pensare al prossimo, imminente evento internazionale: la ...