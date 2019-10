Pallanuoto | Serie A1 2019-2020 | favorite | outsider e possibili sorprese Pro Recco senza

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Tutto pronto per una nuova spettacolare stagione per laA1 dimaschile. Si comincia, come di consueto, di sabato: tutti gli incontri della prima giornata in programma nel pomeriggio del 5 ottobre. Andiamo a scoprire lesquadre protagoniste di questo campionato, con lee le novità. Chi fermerà la Pro? Molto probabilmente ancora nessuno. Il dominio dei recchelini che prosegue ormai da quindici anni è destinato a proseguire. La squadra del maestro Ratko Rudic si è rafforzata ancora, richiamando alla base due campioni del mondo del livello di Pietro Figlioli e Stefano Luongo. La rosa è di una qualità estremamente superiore a tutte le altre. Questa volta potrebbe chiudere la pratica ancor prima in regular season e nelle finali non dovrebbe avere nessuna difficoltà. Un peccato che l’AN Brescia, che si era avvicinata sempre più nelle passate ...

ElysabettaM66 : il 5 ottobre al via Campionato Pallanuoto ???????e ??????? - serie A1 - antonellaa262 : La Canottieri Napoli allenata da Christian Andrè riprende il campionato nazionale di pallanuoto serie A/1 sabato 5… - Palermer : RT @ComunePalermo: #SportPA - Telimar Pallanuoto. Conferenza Stampa di presentazione del Campionato Nazionale di Pallanuoto Maschile di Ser… -