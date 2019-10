Palermo | droga nascosta nelle portiere dell’auto | arrestati quattro napoletani

Palermo - blitz antidroga : tra i corrieri anche un allenatore [NOME e DETTAGLI] : C’era anche un allenatore tra i corrieri reclutati dall’organizzazione dedita al traffico di cocaina dall’Argentina capeggiata da Salvatore Drago Ferrante e sgominata all’alba dalla Polizia nell’ambito del blitz ‘Green finger’ che ha portato all’arresto di 23 persone. A reclutare i corrieri, che avrebbero dovuto fare la spola dal Sudamerica a Palermo, era Tommaso Lo Verso, 41 anni, finito in ...

Palermo : operazione antidroga - sindaco Bagheria ‘dobbiamo essere tutti vigili’ : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) – “Desideriamo congratularci con le forze dell’ordine per la brillante operazione e per aver assicurato alla giustizia chi faceva circolare droga anche dalla nostra città. Un invito a tutti ad essere vigili, a stare attenti ai nostri ragazzi, a verificare che la droga non circoli in città lo chiedo a tutti. Da parte nostra tutta la collaborazione possibile alle forze dell’ordine e a tutte ...

Palermo - blitz antidroga : 20 misure : 8.21 Venti misure cautelari della Squadra mobile di Palermo nei confronti di persone accusate, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico di cocaina e hashish dall'Argentina e dal Marocco. Smantellate due organizzazioni indipendenti ed estranee tra loro, specializzate nel traffico di ingenti carichi di stupefacenti. Fatta luce su rotte, collegamenti e rapporti tra i componenti dei clan. Nel corso delle indagini sono ...

Droga a Palermo - smantellata rete di pusher a Borgo Vecchio : Con l'operazione antiDroga "Push Away" la Polizia ha smantellato una capillare rete di spaccio nel quartiere di Borgo Vecchio a Palermo, che coinvolgeva interi nuclei familiari. I poliziotti del commissariato Centro hanno eseguito 23 misure cautelari nei confronti di altrettanti componenti dell'organizzazione, emesse del gip del tribunale di Palermo. Per 18 sono scattati gli arresti in carcere e ai domiciliari mentre per cinque e' stato disposto ...

In un’estesa operazione antidroga a Palermo sono stati effettuati 18 arresti : Nelle prime ore di sabato 28 settembre a Palermo è stata eseguita un’operazione di polizia antidroga che ha coinvolto 23 persone, accusate a vario titolo di partecipare alle attività di spaccio nella zona di Borgo Vegghio. L’operazione, chiamata “Push Away”,

Polizia smantella rete spaccio droga a Palermo : Vasta operazione antidroga della Polizia al quartiere del Borgo Vecchio a Palermo. Decine di arresti con l'operazione denominata Push Away

Palermo - spaccio di droga di intere famiglie : bimbi usati per il trasporto e mamme “ragioniere” : Maxi operazione antidroga nella zona di Borgo Vecchio a Palermo: la Polizia ha arrestato 18 persone, mentre per altre 5 è stato disposto obbligo di dimora, scoprendo famiglie dedite allo spaccio di stupefacenti, in cui le donne erano le contabili e i minori venivano utilizzati come pusher "senza alcuno scrupolo".Continua a leggere

Palermo : operazione antidroga - inquirenti 'per il trasporto usati anche i minorenni' : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - anche i ragazzini, a volte bambini, venivano usati per il trasporto della droga, dall'hashish alla marijuana. E' quanto emerge dall'operazione antidroga che all'alba di oggi ha portato all'arresto di 18 persone a Palermo. Emerge "come i nuclei familiari non si facesser

Palermo : operazione antidroga - inquirenti 'le mogli erano le ragioniere dell'associazione' : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - Le donne avevano un ruolo "di rilievo" nell'organizzazione dei gruppi criminali che smerciavano la droga a Borgo Vecchio. E’ quanto emerso dall'operazione della Polizia di Stato di Palermo che oggi ha portato all'arresto i 18 persone. "Nel contesto delle due coppie di

Palermo : fiumi di droga al Borgo Vecchio - 18 arresti : Palermo, 28 set. (AdnKronos) - La Polizia di Stato ha smantellato, all'alba di oggi, con l’operazione “Push Away”, una capillare rete dello spaccio, attivo sulle strade del quartiere di Borgo Vecchio. Sono 18 gli arresti e 23 le misure cautelari eseguite. Gli indagati dovranno rispondere a vario tit

Palermo : droga nel sangue - bimbo di 18 mesi in ospedale : Palermo, 24 set. (AdnKronos) - Un bimbo di 18 mesi è ricoverato da ieri all'ospedale dei Bambini di Palermo per aver ingerito droga. Il piccolo, inizialmente portato dai genitori al Pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla, è stato trasferito nel reparto di Rianimazione dell'ospedale dei Bamb

Droga : operazione ‘Neve d’estate’ - Carabinieri Palermo arrestano tre persone : Palermo, 10 set. (AdnKronos) – I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Cefalù (Palermo) dalle prime ore dell’alba, hanno dato esecuzione all’ordinanza delle misure cautelari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Termini Imerese, su proposta di quella Procura della Repubblica, nei confronti di tre persone, tra cui due fratelli, accusate di spaccio di cocaina. Si tratta di Ignazio ...