Pagelle Genk-Napoli 0-0 | voti Champions League | malissimo Lozano e Fabian Ruiz

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Dopo l’esordio con vittoria sui campioni in carica arriva una prestazione deludente per ilinnella seconda giornata: i campani infatti escono con solo un pareggio dal campo delMeret, voto 6,5: un paio di parate importanti per il portierone delche si conferma in un ottimo stato di forma. Di Lorenzo, voto 6,5: destra o sinistra cambia poco per il terzino ex Empoli. Inizio di stagione super: inizia sulla sua fascia, poi è costretto a cambiare per l’uscita di Mario Rui e non delude. Manolas, voto 6: prestazione nella norma per il centrale greco, reduce da un infortunio. Koulibaly, voto 6: reduce dalla brutta espulsione con il Cagliari, il senegalese disputa una buona partita, in controllo. Mario Rui, voto 5,5: dura poco il match del portoghese a causa di un infortunio. Dal 33′ Malcuit, voto 6: non spinge come di consueto sulla ...

news24_napoli : PAGELLE Genk Napoli: TOP e FLOP del match VOTI alla fine del primo tempo - NapoliAddict : PAGELLE Genk Napoli: TOP e FLOP del match VOTI alla fine del primo tempo | Calcio News 24 - news24_napoli : Youth League, Genk-Napoli 3-1: Idasiak straordinario, le pagelle di -