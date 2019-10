Padre della Saraceni | mia figlia la buttiamo in una discarica?

Un posto al sole - Sara Ricci : su Instagram l'annuncio della morte del Padre : Sara Ricci, che nella soap Un posto al sole interpreta il ruolo di Adele, ha pubblicato il 25 settembre sul suo profilo Instagram un post molto toccante nel quale ha svelato ai suoi ammiratori di aver perso da poco suo padre. Il suo è uno sfogo molto amaro, poiché l'attrice ha confessato più di un rimpianto per non essere riuscita ad essere al suo fianco in modo da potergli dare l'estremo saluto. Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei suoi ...

L'appello della Cirinnà al giallorossi : "Abolire madre e Padre" : Federico Garau La senatrice torna a condannare l'intervento del governo gialloverde, che aveva abolito le diciture "genitore 1" e "genitore 2" per far ritorno ai tradizionali "madre e padre": "discriminazione intollerabile, ingerenza pesantissima" La rappresentante del Partito Democratico Monica Cirinnà torna a tuonare dai banchi del Senato per chiedere vendetta contro l'accetta oscurantista del precedente governo, che aveva osato ...

“Aldro vive con noi” - la coreografia dei tifosi della Spal in memoria di Federico Aldrovandi. Il Padre Lino : “Che emozione” : “Federico non c’è più. E’ la cruda realtà che rivedo attraverso un’immagine orribile che mai nessun genitore vorrebbe vedere. Quell’immagine terribile fummo costretti a renderla pubblica a quei tempi, dall’inerzia di tante cose. Ma poi una piccola strada verso una piccola giustizia si aprì. Una cosa è certa, Federico non morì di malore, ma di ben altro. Fu ucciso senza una ragione. Anche se di ragioni per uccidere non potranno ...

Palermo - processione con inchino della statua di Padre Pio davanti alla caserma dei carabinieri : inchino della statua di Padre Pio davanti alla caserma dei carabinieri durante la processione nel quartiere Zen di Palermo per volontà dell'associazione Padre Pio e dei fedeli che hanno voluto così dare un segnale di legalità in città: "Un gesto semplice, ma profondo per una comunità, per un quartiere delicato che vuole sottolineare un'inversione culturale".Continua a leggere

Vercelli - rissa al matrimonio. Il Padre della sposa spruzza spray al peperoncino agli invitati : La lite è scaturita tra la sposa e un'invitata: intorno alle due si è presto formato un capannello di persone che hanno iniziato a discutere molto animatamente fino a quando non è intervento il padre della sposa, che ha spruzzato una generosa quantità di spray al peperoncino mandando tre persone al pronto soccorso.Continua a leggere

Padre si uccide facendo saltare in aria l’abitazione durante le nozze della figlia : L'uomo era uscito con tutto il resto della famiglia per il matrimonio della figlia, poi è tornato a casa da solo, ha manomesso i tubi del gas e fatto saltare in aria l'abitazione uccidendosi. Il violento scoppio ha innescato anche un grosso incendio le cui fiamme hanno coinvolto anche alcune abitazioni vicine.Continua a leggere

Torino - l'auto prende fuoco - Padre e figlia di 6 anni muoiono intrappolati sotto gli occhi della mamma : Era a bordo di una Mini d'epoca e si stava recando a un raduno d'auto Giuseppe Pennacchio, 42 anni, morto in un incidente stradale a Piscina, sulla Torino-Pinerolo all'altezza del...

“Ce lo ha detto in lacrime”. Sinisa Mihajlovic - a Verissimo le due figlie parlano della leucemia del Padre : Dopo l’avventura all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, Viktorija e Virginia Mihajlovic sono tornate in televisione per raccontare la malattia del padre Sinisa. Le due ragazze sono state ospiti della prima puntata di Verissimo, quella che andrà in onda sabato 14 settembre, e hanno parlato di questo momento così difficile per la loro famiglia. Le due ragazze, in questo periodo, sono ancora più legate alla madre e agli altri tre fratelli, ...

Delitto di Piacenza - arrestato anche il Padre della ex di Sebastiani : È stato il no definitivo, come in tante storie di femminicidio, a scatenare la furia di Massimo Sebastiani. Elisa Pomarelli gli ha detto: «Non ti voglio più vedere». Lui davanti al rifiuto anche solo di un incontro ha visto crollare tutto quello che si era costruito da solo nella mente per mesi (le aveva sempre rifiutato proposte amorose) e da qui è venuto l’atto di ira finale. Ha ucciso Elisa. Come, nei dettagli, sarà l’autopsia a chiarirlo, ma ...

Preso il complice di Sebastiani : è il Padre della ex fidanzata : L’assassino ha avuto ospitalità e copertura dal 68enne Silvio Perazzi. Per gli investigatori l’omicidio di Elisa non è stato organizzato in anticipo

Elisa Pomarelli - arrestato anche il Padre della ex compagna di Sebastiani : ha aiutato il presunto assassino a nascondersi : I Carabinieri di Piacenza nella nottata hanno arrestato in flagranza di reato di favoreggiamento personale, Silvio Perazzi, padre della ex compagna di Massimo Sebastiani, la cui posizione era già al vaglio degli inquirenti, per aver aiutato quest’ultimo a eludere le ricerche, consentendogli di nascondersi. Sebastiani, operaio di 45 anni al quale si stava dando da giorni la caccia, è stato arrestato nella mattinata di sabato, nascosto nel ...

Beppe Grillo - il figlio Ciro indagato per stupro. L’accusa : «Modella violentata con 3 amici dopo la discoteca nella villa del Padre» : Ciro Grillo, uno dei quattro figli di Beppe Grillo, 19 anni, e tre amici sono indagati per una presunta violenza sessuale di gruppo, che sarebbe avvenuta nella villa del comico a Porto Cervo, dopo la denuncia di una modella di origini scandinave incontrata in una discoteca in Costa Smeralda. La vicenda è riportata dal quotidiano ‘La Stampa’ secondo cui sarebbe avvenuto «un rapporto sessuale di gruppo» fra la ragazza e quattro ...

"Conte - insistisci!". Romano Prodi Padre nobile della "faticosa alleanza" : Se il governo giallorosso vedrà la luce, il merito sarà anche suo, del padre nobile del Pd e “della faticosa alleanza” fra Pd e M5S, ovvero Romano Prodi. Che ha rotto gli indugi, che ha piegato gli irriducibili, che continuavano a opporsi a una fusione a freddo tra i democrat e stellati. Eccolo, allora, alle 21.30 di un giovedì sera, materializzarsi alla Festa nazionale del Pd di Ravenna, dove viene intervistato ...