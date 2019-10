Padova | Ciambetti | ‘Rom minacciano bambini alle elementari | è gravissimo’

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Venezia, 2 ott. (AdnKronos) – ‘Due rom, una donna di 25 anni e un uomo di 49 sono entrati nella scuola primaria Dante alighieri di San Giorgio in Bosco durante la ricreazione urlando e minacciando alcuni. C’è poco da aggiungere, c’è poco da commentare: forse rientra nella cultura di queste persone farsi giustizia da sé arrivando anche a intimidiredelle scuole”. Roberto, presidente del Consiglio regionale del Veneto ha commentato così ‘il grave episodio che ha segnato l’inizio dell’anno scolastico a San Giorgio in Bosco: la vera lezione che questihanno dovuto subire – ha spiegato– è che ci sono dei violenti che non hanno alcun pudore nell’esibire la loro arroganza nella convinzione di essere liberi di fare ciò che vogliono”.“Questa traumatica ...

