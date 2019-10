Pac-Man Party Royale giunge su Apple Arcade

Cerquoni : dimissioni Raggi per manifesta incaPacità sono unica via : Roma – “Le dimissioni del CDA di AMA certificano il fallimento del Sindaco Raggi. L’incompetenza di questa giunta comunale sta affossando la nostra città. Nessuna strategia per uscire dall’emergenza e nessuna ipotesi reale di impianti. Insieme con Zingaretti, nelle ultime settimane improvvisamente diventato un amico, stanno facendo vivere i cittadini romani in condizioni di degrado vergognoso. L’unica via sono le ...

NFL 2019-2020 (4a settimana) : Chiefs e Patriots ancora imbattuti - cadono Rams - Cowboys - Packers e Ravens : Si chiude la quarta settimana della NFL 2019/2020 e gli spunti non mancano. Nella AFC rimangono imbattuti i New England Patriots ed i Kansas City Chiefs, con due vittorie davvero sofferte. Nella stessa Conference i Cleveland Browns passano con una prova di forza in casa dei Ravens, mentre gli Houston Texans cadono malamente contro i Panthers. Nella NFC arriva il primo ko per i Green Bay Packers contro i Philadelphia Eagles, per i Los Angeles ...

La Chiesa si sPacca su Greta. Radio Maria : "È manipolata" : Gianni Carotenuto Radio Maria prende le distanze dal quotidiano Avvenire, che si era schierato dalla parte di Greta Thunberg. E attacca la ragazzina con un post-preghiera su Facebook: "Vuole salvare i cuccioli animali e sopprimere i feti umani" I milioni di giovani di tutto il mondo scesi in piazza venerdì in occasione del "Friday for Future" per chiedere alla politica di fare qualcosa contro il riscaldamento globale non hanno ...

Polizia smantella rete sPaccio droga a Palermo : Vasta operazione antidroga della Polizia al quartiere del Borgo Vecchio a Palermo. Decine di arresti con l'operazione denominata Push Away

Pace fatta tra Salvini ed Emma Marrone : “Le manderò un mazzo di fiori” : Pace fatta tra Salvini ed Emma Marrone. La cantante aveva aspramente criticato la chiusura dei porti, schierandosi apertamente a favore della capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete. In pieno concerto, l'artista aveva lanciato l'invito all'apertura dei porti, aspramente criticata dalla Lega e dai seguaci di Matteo Salvini che sui social l'avevano pesantemente insultata. Tra questi anche il consigliere della Lega, Massimiliano ...

Manchester - caos in aeroporto : Pacco sospetto fatto esplodere - uomo corre nudo in stazione : Un uomo è stato arrestato all'aeroporto di Manchester mentre gli artificieri effettuavano "un'esplosione controllata" dopo le 9.30. Nel frattempo all'esterno, nella stazione dei pullman dello scalo britannico un uomo è stato visto correre nudo. "In molti pensavano che tutto avesse a che fare con il caos per Thomas Cook..." ha detto un testimone.Continua a leggere

NFL 2019-2020 (3a settimana) : vincono Patriots - Chiefs - Packers - Rams - Cowboys e Saints che sorprendono i Seahawks : Si entra nel vivo nella stagione 2019/2020 della NFL, la 100esima della storia. Si è disputata una interessante terza settimana con diverse conferme importanti e qualche sorpresa, come la vittoria dei New Orleans Saints privi di Drew Brees a Seattle, o la clamorosa rimonta dei NY Giants a Tampa Bay. Nella AFC rimangono imbattuti i New England Patriots ed i Kansas City Chiefs (assieme ai Buffalo Bills) per un duello che potrebbe proseguire fino ...

Oroscopo settimana dal 7 al 13 ottobre : Toro conciliante - Vergine imPacciata : La settimana che va da lunedì 7 a domenica 13 ottobre sarà densa di lavoro come per il Capricorno e il Leone, ma anche di amore, come nel caso dei Pesci e del Cancro. Per quanto riguarda le posizioni astrologiche, la Luna farà compagnia a Plutone e Saturno nella costellazione del Capricorno, mentre Nettuno permarrà nei Pesci e Venere arriverà nei gradi dello Scorpione. A seguire, le previsioni settimanali per tutti i segni. L'Oroscopo ...

Controlli antidroga a Ragusa - carabinieri fermano 2 sPacciatori : I carabinieri di rìRagusa durante un controllo antidroga hanno fermato due giovani spacciatori con hashish e marijuana

“Mangiavo con i Pacchi della Caritas”. Eva Grimaldi - quello che non ha mai detto : Clamorose dichiarazioni al settimanale ‘F’ sono state rilasciate dall’attrice Eva Grimaldi, la quale si è soffermata sui difficili momenti vissuti soprattutto quando era una bambina. Questo il suo commovente ricordo: “Ho avuto un’infanzia bella a Verona, anche se a scuola ho frequentato classi speciali. Ero dislessica e balbuziente. Lo sono diventata con uno spavento a sei anni quando, rientrando a casa, un aereo è passato a bassa quota sopra la ...

Germania - il governo discute il Pacchetto sul clima : sciopero dei Fridays for Future - a Berlino i manifestanti bloccano le strade – FOTO : Nel giorno in cui anche in Germania migliaia di giovani scendono in piazza per chiedere azione contro i cambiamenti climatici, il governo di Angela Merkel spera di annunciare oggi il “Piano per il clima 2030“, che i rappresentanti della sua coalizione hanno discusso in una riunione fiume durata tutta la notte. A Berlino la mobilitazione è iniziata la mattina presto con un corteo di biciclette partito da Charlottenburg verso ...

Tin Tan chi è?/ German Valdes : dai 'Pachuco' al 'dialetto calò' passando per Disney : Tin Tan chi è? German Valdes, attore, cantante e comico, famosissimo in Messico e anche negli Stati Uniti: oggi lo celebra Google

Il cast del sequel di Pacific Rim alla dura prova delle domande di Google : Nel 2018 al cinema è approdato il seguito di Pacific Rim e, come abbiamo scritto su Wired a tempo debito, si tratta di due film abbastanza diversi (il primo, diretto da Guillermo del Toro, e uscito nel 2013, osava di più, su vari livelli). Il secondo, Pacific Rim – La rivolta annovera nel cast diversi attori che si stanno facendo largo a Hollywood, come John Boyega e Scott Eastwood, e poi ancora Cailee Spaeny, Burn Gorman e Charlie Day (apparso ...