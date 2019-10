Oroscopo settimanale dal 7 al 13 ottobre | scelte per Capricorno | Pesci prudente

Oroscopo settimanale dal 7 al 13 ottobre : Scorpione fortunato - novità per Vergine : L'Oroscopo della settimana dal 7 al 13 ottobre si prospetta pensieroso per l'Acquario, mentre per i Pesci sono in arrivo parecchi successi. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: giornate davvero fortunate quelle di martedì e mercoledì. Luna sul vostro segno zodiacale vi regalerà delle emozioni inaspettate. Il weekend sarà favorevole per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Toro: il mese di ...

Paolo Fox - Oroscopo settimanale : previsioni 30 settembre – 4 ottobre : oroscopo settimanale di Paolo Fox: la classifica dei segni a I Fatti Vostri Il lunedì si è aperto all'insegna del buonumore a I Fatti Vostri. Roberta Morise e Giancarlo Magalli hanno dato il via alla settimana nel programma di Rai2 con la loro simpatia e il loro sorriso. Attualità, informazione, cucina e curiosità sono stati al centro della puntata di oggi de I Fatti Vostri che si è chiusa con l'oroscopo settimanale di Paolo Fox.

L'Oroscopo settimanale fino al 6 ottobre : nuove sfide per Capricorno - Toro seducente : Nella settimana che va dal 30 settembre al 6 ottobre, ci saranno tante emozioni in ambito sentimentale, soprattutto per quanto riguarda i segni d'acqua, come per i nativi Pesci. Acquario avrà voglia di applicare dei cambiamenti per quanto riguarda il lavoro, mentre Vergine cercherà di iniziare alcuni progetti con il partner. Cancro potrebbe sentirsi giù di morale, mentre Gemelli avrà tante idee da mettere in atto sul posto di lavoro. Andiamo a ...

Oroscopo settimanale dal 30 settembre al 6 ottobre - 2^ sestina : pagelle - Sagittario 'dieci' : L'Oroscopo della settimana dal 30 settembre al 6 ottobre 2019 è pronto a mettere in chiaro i voti e le previsioni interessanti i prossimi sette giorni in calendario. Ad essere valutata quest'oggi, la prima settimana di ottobre comprensiva dell'ultimo giorno di settembre. Come sempre, le analisi sono imperniate sulle effemeridi relative del periodo ovviamente messe in relazione ai sei segni sotto analisi in questo contesto. Per la precisione, ad ...

Oroscopo settimanale fino al 6 ottobre : Gemelli riflessivo - discussioni per Leone : L'Oroscopo della settimana da lunedì 30 settembre a domenica 6 ottobre prevede un periodo ricco di emozioni per lo Scorpione. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in ambito sentimentale potrebbero esserci delle tensioni abbastanza forti. Alcuni potrebbero essere nostalgici e pensare ad una persona da cui magari vi siete allontanati in passato e che adesso vorreste vicino. Non sarete molto ...

Oroscopo settimanale dal 30 settembre al 6 ottobre : serenità per l'Acquario - giù il Cancro : L'Oroscopo settimanale dal 30 settembre al 6 ottobre 2019, favorirà il segno dell'Acquario, in particolare la terza decade. Ci saranno sorprese piacevoli sia nel lavoro che nella vita privata. Alti e bassi, invece, per i nati del segno del Cancro. Vediamo ora le previsioni segno per segno. I consigli delle stelle della settimana: da Ariete a Vergine in amore e lavoro Ariete (21/03-20/04): la settimana sarà un po' agitata. I pianeti vi saranno ...

Oroscopo settimanale dal 14 al 20 ottobre : Scorpione stacanovista - spese extra per Toro : Nella settimana che va dal 14 al 20 ottobre 2019 troveremo la Luna viaggiare dal segno dell'Ariete a quello del Cancro mentre il Sole e Marte saranno in Bilancia. Venere e Mercurio stazioneranno nel segno dello Scorpione con Plutone e Saturno che saranno in Capricorno. Giove permarrà in Sagittario come Urano in Toro e Nettuno che proseguirà il suo moto nel segno dei Pesci. Relax per i Gemelli Ariete: gelidi. A causa delle copiose asperità di ...

L'Oroscopo settimanale sino al 29 settembre - seconda sestina : classifica - Bilancia 'dieci' : L'oroscopo della settimana dal 23 al 29 settembre 2019 è arrivato, puntuale e preciso nel dare info in merito all'Astrologia da lunedì a domenica. Sotto stretta analisi, come da titolo, gli ultimi sette giorni di questo mese sviscerati e messi in relazione ai sei segni rientranti nella seconda metà dello zodiaco. In questo caso ad avere un po' più di ansia o almeno quel briciolo di curiosità proprio di chi segue le nostre predizioni, coloro che ...

L'Oroscopo settimanale dal 23 al 29 settembre : sorprese per Ariete - Cancro fortunato : Durante la settimana che va dal 23 al 29 settembre, ci saranno tante novità in ambito lavorativo per i segni d'aria, in particolare Gemelli, che potrebbe ricevere delle importanti mansioni da portare a termine. Ariete potrebbe avere qualche sorpresa in amore, mentre Sagittario avrà modo di provare tante emozioni all'interno della propria relazione di coppia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo della settimana, dal 23 al ...

Oroscopo settimanale fino al 29 settembre : Sagittario torna il sereno - Pesci sotto stress : Le previsioni degli astri della settimana fino al 29 settembre si prospettano con qualche piccolo problema per il Capricorno, mentre l'Acquario avrà alcuni contrattempi sul lavoro. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni. Da Ariete a Vergine Ariete: in amore potreste avere del filo da torcere perché con il partner potrebbero accentuarsi alcuni conflitti. Qualche piccolo momento di stress anche sul lavoro. Sabato e domenica le ...

Oroscopo settimanale dal 23 al 29 settembre : Gemelli fortunato - novità per Leone : L'Oroscopo settimanale dal 23 al 29 settembre annuncia un periodo di stanchezza per il Sagittario, mentre il Capricorno avrà qualche disguido in ambito sentimentale. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: giornate stupende, con grandi emozioni in arrivo. Chi è ancora single potrebbe fare un incontro molto importate in grado di cambiargli l'esistenza. Lunedì e martedì Luna sarà dalla vostra ...