Oroscopo Capricorno | ottobre | l' amore sarà al top | mese di passione e romanticismo

L'Oroscopo del giorno 4 ottobre - seconda sestina : la Luna entra nel segno del Capricorno : L'oroscopo del giorno 4 ottobre 2019 è pronto a mettere 'le ali' al prossimo venerdì. In questo frangente, l'Astrologia applicata ai settori della vita relativi all'amore e al lavoro scopre le carte analizzando il periodo in relazione agli ultimi sei simboli dello zodiaco. In questo caso ad avere l'esclusiva sulle odierne predizioni saranno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di sapere quali sono i segni ...

Oroscopo settimanale dal 7 al 13 ottobre : scelte per Capricorno - Pesci prudente : Le previsioni degli astri per la settimana dal 7 al 13 ottobre si prospettano fortunate per i nati sotto il segno dei Gemelli. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in amore potrebbe esserci agitazione, specialmente se vi relazionate con qualcuno che cambia spesso idea. In ambito professionale avete da fare in questo periodo. Ben presto per voi arriverà una nuova ventata d'aria fresca, ma ...

Oroscopo 2 ottobre : Capricorno - bel momento per i sentimenti : Prosegue il mese di ottobre. Quali saranno le previsioni astrologiche per la giornata di mercoledì 2 ottobre 2019? Di seguito, le stelle con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. In questa giornata il segno dell'Acquario vivrà un recupero a livello fisico, mentre il Capricorno si sentirà particolarmente forte in amore. Un momento di tensione sarà invece vissuto dalla Bilancia. Previsioni astrologiche del giorno per tutti i segni Ariete: ...

Oroscopo Capricorno - ottobre : possibili difficoltà per gli affari : È arrivato il mese di ottobre, primo periodo della stagione autunnale. Cosa avranno in serbo gli astri e le stelle per i nati sotto il segno del Capricorno? Vediamo l'Oroscopo con lavoro, salute e amore, e scopriamo come affrontare al meglio le giornate in arrivo. Negli ultimi tempi, i nati sotto il decimo segno zodiacale non hanno vissuto delle grandi novità, ma in campo lavorativo ci sono state molte riconferme. Il periodo precedente, ha visto ...

Oroscopo 1° ottobre : buone stelle per il lavoro del Capricorno : Inizia il mese di ottobre per i segni zodiacali. Cosa avranno in serbo le stelle per la giornata di martedì 1° ottobre 2019? Di seguito, vediamo le stelle con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. Astrologia del giorno 1° ottobre da Ariete e Vergine Ariete: con Venere in opposizione dovrete affrontare qualche discussione in campo sentimentale. Nel lavoro avrete molte cose da fare e vi sentirete particolarmente stanchi in serata. Toro: in ...

Oroscopo 30 settembre : per il Capricorno nuove proposte lavorative : Ultima giornata del mese di settembre 2019. Arrivano le previsioni e l'Oroscopo del 30 settembre, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale del Capricorno ricevere nuove proposte nell'ambito lavorativo. Per l'Acquario miglioreranno i rapporti con la persona amata. Nel dettaglio le previsioni dei dodici segni zodiacali con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti. Astrologia del giorno per tutti i segni Ariete: in amore, se avete ...

L'Oroscopo del giorno - domenica 29 settembre : Ariete innovativo - Capricorno frizzante : Durante la giornata di domenica 29 settembre, la situazione amorosa dei nativi Toro potrebbe essere in declino, mentre Cancro avrà tanto lavoro arretrato da portare a termine. Sarà una giornata a fasi alterne per Leone, mentre Scorpione sarà molto creativo sul posto di lavoro, anche se farebbe meglio a prestare attenzione. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo per la giornata di domenica 29 settembre 2019 per tutti i segni ...

L'Oroscopo settimanale fino al 6 ottobre : nuove sfide per Capricorno - Toro seducente : Nella settimana che va dal 30 settembre al 6 ottobre, ci saranno tante emozioni in ambito sentimentale, soprattutto per quanto riguarda i segni d'acqua, come per i nativi Pesci. Acquario avrà voglia di applicare dei cambiamenti per quanto riguarda il lavoro, mentre Vergine cercherà di iniziare alcuni progetti con il partner. Cancro potrebbe sentirsi giù di morale, mentre Gemelli avrà tante idee da mettere in atto sul posto di lavoro. Andiamo a ...

Oroscopo della prima settimana di ottobre : il Capricorno deve staccare la spina : Il mese di settembre è ormai giunto al suo termine, pronto a lasciare spazio ad ottobre, il quale accoglierà nuove posizioni astrali per i vari segni dello zodiaco. L'Oroscopo della settimana compresa fra lunedì 30 settembre è domenica 6 ottobre, si preannuncia particolarmente entusiasmante per alcuni segni, come ad esempio il Toro che sarà finalmente in grado di risolvere alcune situazioni lasciate in sospeso fino ad ora. Per il Capricorno, ...

Oroscopo weekend del 12 e 13 ottobre : Pesci bene in amore - Capricorno distratto : Nel fine settimana che va da sabato 12 a domenica 13 ottobre per alcuni segni ci sarà ci sarà relax, amore ma anche tanta stanchezza per la quale sarà necessario ricaricarsi, è il caso di Bilancia, Vergine e Acquario. Divertimento e svago invece attendono i nativi dei segni dell'Ariete e dei Gemelli. Generalmente ci sarà eros per i segni di acqua, buon umore per quelli di fuoco. Di seguito, le previsioni degli astri, per tutti i 12 ...

L'Oroscopo del giorno 27 settembre - 2ª sestina : classifica - cinque stelle al Capricorno : L'oroscopo del giorno 27 settembre 2019 è pronto a mettere in chiaro come sarà il quinto giorno dell'attuale settimana. A godere di ottime notizie questo venerdì, sia in amore che nel comparto lavoro, solo due tra i sei segni sotto analisi in questo contesto: ansiosi di scoprire chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avrà il massimo appoggio dagli astri? Bene, iniziamo con i più fortunati, preventivati in giornata ...

Oroscopo 9 ottobre : Ariete irritato - Capricorno tenero : La giornata di mercoledì 9 ottobre sarà piena di amore e di riappacificazioni, come nel caso dei segni di acqua. Meno incentrati sull'aspetto sentimentale saranno quelli di fuoco, in particolare l'Ariete ed il Leone. Il Capricorno sarà dolce, la Bilancia divertita. Ottime prospettive di dialogo per il Toro, ma spetterà a lui saperle affrontare nel verso giusto. L'Oroscopo dall'Ariete alla Vergine Ariete: irritati. Probabilmente sarà una di ...

L'Oroscopo del giorno 26 settembre - ultimi sei segni : Capricorno vola - Acquario sottotono : L'oroscopo del giorno 26 settembre 2019 è pronto a dare una marcia in più al prossimo giovedì in calendario. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle per il vostro segno? Sotto controllo da parte dell'Astrologia in questa sede i soli simboli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. In questo caso parliamo esclusivamente dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. La posta in gioco come al solito, anche ...

L'Oroscopo del giorno - mercoledì 25 settembre : Capricorno di buonumore - Gemelli introverso : Durante la giornata di mercoledì 25 settembre, i nativi Toro preferiranno mettere l'amore in secondo piano, lasciando spazio alle persone che regalano serenità ai nativi del segno, mentre Cancro continuerà per la propria strada sul posto di lavoro. Per Leone finalmente ci saranno delle buone notizie in ambito sentimentale, mentre Scorpione sarà di buonumore, e passerà una giornata molto particolare. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni ...