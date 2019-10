Oroscopo Acquario | ottobre | l' amore sarà sottotono | meglio il lavoro

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Il primo mese autunnale si rivelerà piuttosto faticoso per l’, sotto tutti i punti di vista. Innon mancheranno i contrasti, anche per chi ha un rapporto stabile, che va avanti da tempo. Anche per i single gli astri non sono portatori di buone notizie e fare nuovi incontri nonsemplice. L’ambito lavorativofonte di stress e preoccupazioni, non mancheranno i momenti di insoddisfazione e disagio. Durante il corso di questo mesebene non sottoporre il fisico a sforzi eccessivi,non esagerare e cercare di concedersi qualche momento in più di riposo. Ecco di seguito l’completo del mese di2019 per i nati sotto il segno dell’, con previsioni astrologiche sue salute. Previsioni astrologiche2019:e salute: i sentimenti non saranno tra i favoriti durante il mese di2019 per ...

