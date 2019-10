Oroscopo 3 ottobre | agitazioni sul lavoro per la Vergine

Oroscopo Acquario - ottobre : l'amore sarà sottotono - meglio il lavoro : Il primo mese autunnale si rivelerà piuttosto faticoso per l’Acquario, sotto tutti i punti di vista. In amore non mancheranno i contrasti, anche per chi ha un rapporto stabile, che va avanti da tempo. Anche per i single gli astri non sono portatori di buone notizie e fare nuovi incontri non sarà semplice. L’ambito lavorativo sarà fonte di stress e preoccupazioni, non mancheranno i momenti di insoddisfazione e disagio. Durante il corso di questo ...

Oroscopo Capricorno - ottobre : l'amore sarà al top - mese di passione e romanticismo : Il mese di ottobre è da poco iniziato, vediamo quali presagi hanno in serbo gli astri e le stelle per i nati sotto il segno del Capricorno. sarà un momento vantaggioso per l’amore, avrete il cuore leggero e la voglia di innamorarvi avrà la meglio sul resto. In ambito lavorativo non mancano momenti di stanchezza e nervosismo, ma dovrete continuare a lavorare duramente se vorrete ottenere maggiori certezze. Non sarà invece un momento splendente ...

L'Oroscopo del giorno 4 ottobre - seconda sestina : la Luna entra nel segno del Capricorno : L'oroscopo del giorno 4 ottobre 2019 è pronto a mettere 'le ali' al prossimo venerdì. In questo frangente, l'Astrologia applicata ai settori della vita relativi all'amore e al lavoro scopre le carte analizzando il periodo in relazione agli ultimi sei simboli dello zodiaco. In questo caso ad avere l'esclusiva sulle odierne predizioni saranno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: curiosi di sapere quali sono i segni ...

Oroscopo weekend 5-6 ottobre : Scorpione 'voto 9' - Ariete dolce - Leone creativo : Durante il weekend che va dal 5 al 6 ottobre, molti segni zodiacali avranno bisogno di rilassarsi e distrarsi un po', come Ariete e Vergine, al contrario i nativi Cancro avranno molto da lavorare, mentre Bilancia si lascerà trasportare dalla passione. Scorpione sarà decisamente più affettuoso, mentre Capricorno metterà l'ambito familiare al primo posto. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana, dal 5 al 6 ...

Oroscopo Sagittario - ottobre : recupero fisico - i giovani avvantaggiati nel lavoro : Il mese di ottobre è appena iniziato, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per il segno del Sagittario? I pianeti sono favorevoli, l’amore ricoprirà un ruolo centrale e sarà difficile resistere al suo richiamo. Anche per gli affari e la sfera lavorativa si rivelerà un momento vantaggioso, soprattutto per coloro che già nei mesi precedenti hanno coltivato qualcosa di importante; ma anche per gli studenti e i giovani. Anche per il ...

Oroscopo di domani - previsioni di Paolo Fox (giovedì 3 ottobre) : Oroscopo Paolo Fox, 3 ottobre: le previsioni di domani Come saranno le previsioni del 3 ottobre per tutti i segni dello zodiaco? Scopriamolo con l’Oroscopo di Paolo Fox di domani per i primi quattro segni. ARIETE: le situazioni polemiche andranno evitate a tutti i costi. Se stanno vivendo due storie in contemporanea sarà meglio scegliere. Momento di forza e recupero. TORO: Venere sarà opposta tra qualche giorno. Cielo bello per le ...

Oroscopo settimanale dal 7 al 13 ottobre : scelte per Capricorno - Pesci prudente : Le previsioni degli astri per la settimana dal 7 al 13 ottobre si prospettano fortunate per i nati sotto il segno dei Gemelli. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in amore potrebbe esserci agitazione, specialmente se vi relazionate con qualcuno che cambia spesso idea. In ambito professionale avete da fare in questo periodo. Ben presto per voi arriverà una nuova ventata d'aria fresca, ma ...

L'Oroscopo di domani 3 ottobre : Leone allegro - Pesci impaziente : L'oroscopo di giovedì annuncia il transito favorevole di Luna in Sagittario. Un nuovo desiderio di conoscenza pervade anche Leone, Bilancia, Acquario e Ariete che allargheranno i loro orizzonti amorosi e professionali, appagando un desiderio di conoscenza che diventa più libero e indipendente. Ecco le previsioni astrologiche dedicate a ciascun segno zodiacale. Luna in Sagittario nelL'oroscopo di giovedì Ariete: Saturno e Plutone in quadratura ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 3 ottobre : Sagittario suscettibile - Leone equilibrato : L'oroscopo dell'amore di coppia di giovedì garantisce splendide emozioni, tutte da vivere in due per rendere la storia amorosa più avvincente e promettente per i sentimenti. Il quadro astrale approfondito nelle previsioni astrologiche promette bellissime emozioni per Ariete, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione e Capricorno, il cui temperamento incisivo sarà addolcito da Venere, Sole e Luna, regalando attimi di puro romanticismo. L'oroscopo di ...

Previsioni Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 ottobre a I Fatti Vostri : oroscopo Paolo Fox del 2 ottobre 2019: le Previsioni di oggi Torna il consueto appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox che ha appena svelato in diretta dalla piazza de I Fatti Vostri le Previsioni di oggi 2 ottobre 2019. Quali saranno i segni più fortunati del giorno? Marte passa in Bilancia. I bambini che nascono in questa settimana avranno un carattere mite e sereno, saranno portati per lo studio della matematica e, da grandi, avranno ...

L’Oroscopo di Antonio Capitani - dal 2 all’8 ottobre : L'oroscopo di Antonio Capitani, dal 2 all'8 ottobreL'oroscopo di Antonio Capitani, dal 2 all'8 ottobreL'oroscopo di Antonio Capitani, dal 2 all'8 ottobreL'oroscopo di Antonio Capitani, dal 2 all'8 ottobreL'oroscopo di Antonio Capitani, dal 2 all'8 ottobreL'oroscopo di Antonio Capitani, dal 2 all'8 ottobreL'oroscopo di Antonio Capitani, dal 2 all'8 ottobreL'oroscopo di Antonio Capitani, dal 2 all'8 ottobreL'oroscopo di Antonio Capitani, dal 2 ...

L'Oroscopo di domani giovedì 3 ottobre - 1ª sestina : a gonfie vele l'amore per l'Ariete : L'oroscopo di domani giovedì 3 ottobre 2019 è pronto a svelare le nuove previsioni astrali, positive o negative che siano, interessanti la parte centrale dell'attuale settimana. Curiosità e concentrazione, dunque, tutte riposte in direzione dei settori dedicati all'amore e al lavoro, quest'oggi in esclusiva per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ansiosi di sapere quali sono i segni favoriti a metà settimana? Dunque, iniziamo ...

Oroscopo 2 ottobre : Capricorno - bel momento per i sentimenti : Prosegue il mese di ottobre. Quali saranno le previsioni astrologiche per la giornata di mercoledì 2 ottobre 2019? Di seguito, le stelle con amore, lavoro e salute dall'Ariete ai Pesci. In questa giornata il segno dell'Acquario vivrà un recupero a livello fisico, mentre il Capricorno si sentirà particolarmente forte in amore. Un momento di tensione sarà invece vissuto dalla Bilancia. Previsioni astrologiche del giorno per tutti i segni Ariete: ...

Oroscopo del giorno 4 ottobre : Bilancia positiva - Gemelli creativi : L'Oroscopo di venerdì 4 ottobre prevede tensione per il Cancro, mentre per i Pesci sarà una giornata molto interessante dal punto di vista dei sentimenti. Scopriamo le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: siete un segno molto forte che sta iniziando un periodo di ripresa. Questi ultimi mesi dell'anno saranno molto interessanti e stimolanti. Nonostante le difficoltà che vi si porranno davanti avrete modo ...