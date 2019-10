Ornella Muti ecco perchè non riesco a guardare i reality

Fonte : musicaetesti.myblog

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) L’attriceospite della trasmissione radiofonica “I Lunatici” ha detto: “Non seguo Temptation Island nonostante un concorrente sia il mio allenatore, non per cattiveria però nona vederlo perché non mi piacciono ishow”, la, che per molto tempo è stata data come possibile partecipante a diversiassieme alla figlia Naike, spiega cosa ne pensa di questo tipo di programma: “Li rapporto a me e se penso che qualcuno mi spinga in un qualsiasiin cui tirano fuori qualsiasi cosa del tuo passato, penso che non amo questa sorta di violenza su di me perché la patisco molto”. La posizione dinon è legata all’età: “Voglio crescere e migliorare, non piangermi addosso. Non avrei partecipato neanche se ci fossero stati quando ero giovane, io ero una timida, addirittura aspettavo le vecchiette per attraversare la strada ma non per aiutarle ma ...

GG10525823 : RT @Jul_Vernier: Ornella Muti, 1970s - pierrelescure : RT @Jul_Vernier: Ornella Muti, 1970s - AE_love_art : RT @Jul_Vernier: Ornella Muti, 1970s -