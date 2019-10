Oggi come ieri

Barcellona-Inter Oggi - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Probabili formazioni : oggi mercoledì 2 ottobre si gioca Barcellona-Inter, match valido per la Champions League 2019-2020 di calcio. Al Camp Nou andrà in scena un incontro di cartello della massima competizione continentale, si preannuncia grande spettacolo in uno dei templi del football europeo e sicuramente ne vedremo delle belle anche perché le due squadre si contenderanno dei punti importanti in ottica qualificazione agli ottavi di finale del torneo. I nerazzurri ...

Genk-Napoli Oggi - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Probabili formazioni : oggi, alle ore 18.55, il Napoli scenderà in campo in Belgio contro il Genk, nel secondo match valido per il Gruppo E della Champions League 2019-2020. I partenopei vanno in cerca del secondo successo europeo dopo il grandioso inizio al San Paolo e la vittoria contro i campioni d’Europa del Liverpool. La compagine di Ancelotti affronterà il Genk, squadra ancora in cerca di un’identità, pesantemente sconfitta nel primo incontro a ...

Nuova Zelanda-Canada Oggi - Mondiali rugby : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi, mercoledì 2 ottobre la Coppa del Mondo di rugby vedrà un match dello stesso raggruppamento dell’Italia: per la Pool B, infatti, si affrontano, alle ore 12.15 italiane, Nuova Zelanda e Canada, in una sfida che sulla carta non dovrebbe avere storia e dovrebbe consegnare cinque punti agli All Blacks. World rugby e RAI hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv ...

Francia-Stati Uniti Oggi - Mondiali rugby : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Dopo la giornata di riposo di ieri, prosegue oggi, mercoledì 2 ottobre, la Coppa del Mondo di rugby. Nella prima sfida in programma, valida per la Pool C, alle ore 09.45 italiane, si sfideranno Francia e Stati Uniti, al loro secondo match iridato, dopo un esordio con destini opposti. World rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv in chiaro su Raidue delle ...

Sport in tv Oggi (mercoledì 2 ottobre) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi, mercoledì 2 ottobre, sarà un’altra giornata ricca di appuntamenti per gli amanti dello Sport. Riflettori puntati sulla Coppa del Mondo di volley maschile, con la sfida tra Italia e Stati Uniti. Proseguiranno i Mondiali di atletica leggera a Doha e quelli di rugby in Giappone. Spazio poi alla Champions League di calcio, con il big match tra Barcellona e Inter, mentre il Napoli affronterà il Genk. Si giocherà anche nella EuroCup di basket, ...

Ratiopharm Ulm-Virtus Bologna Oggi - EuroCup basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Esordio in EuroCup, oggi, per la Virtus Bologna, ancora priva di Milos Teodisic, che affronterà, in trasferta, i tedeschi della Ratiopharm Ulm. Il Team di coach Djordjevic, imbattuto dopo due partite di campionato, vuole continuare a macinare successi. Il sodalizio del Baden-Wurttemberg è un avversario sicuramente insidioso, ma alla portata di Stefan Markovic e compagni. La palla a due è in programma per le 19.30. Per questa gara non è prevista, ...

Brescia-Unics Kazan Oggi - EuroCup basket : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Dopo due vittorie nelle prime due giornate di serie A, con lo splendido successo a Forum contro la corazzata Olimpia Milano, questa sera (2 ottobre) ore 20.30 inizierà il cammino europeo dei ragazzi di coach Esposito. La prima giornata dei gironi di EuroCup 2019-2020, infatti, porterà al Paleonessa l’Unics Kazan, squadra russa di eccellente livello che potrà mettere in seria difficoltà la Leonessa Germani Brescia. Di seguito gli orari ed ...

Italia-Usa Oggi - Coppa del Mondo volley : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi mercoledì 2 ottobre si gioca Italia-Usa, match valido per la Coppa del Mondo 2019 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Fukuoka (Giappone) per affrontare la corazzata a stelle e strisce, la nostra Nazionale ha debuttato nel torneo perdendo contro i padroni di casa e ora va a caccia di un pronto riscatto ma di fronte si troverà una formazione infarcita di titolari che vuole riscattare la clamorosa sconfitta subita ...

Roma - è piena emergenza : davanti Fonseca ha gli uomini contati - come giocherebbe la squadra ad Oggi : Chissà a quali divinità, in questo momento, il tecnico della Roma Paulo Fonseca si starà rivolgendo. Chissà quale tipo di aiuto vorrebbe per evitare la moria di infortuni che sta affliggendo i suoi calciatori. Zappacosta poco dopo l’arrivo, poi Under, Spinazzola, Pellegrini e adesso Mkhitaryan. Tanta sfortuna per l’allenatore portoghese che, a parte il passo falso casalingo contro l’Atalanta, sta facendo bene con i ...

Italia-Giappone Oggi - Coppa del Mondo volley : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : oggi martedì 1° ottobre si gioca Italia-Giappone, match valido per la Coppa del Mondo 2019 di volley maschile. La nostra Nazionale incomincia la propria avventura in questa prestigiosa manifestazione che chiude la lunga estate, i ragazzi del CT Chicco Blengini esordiranno contro i padroni di casa a Fukuoka in un match da vincere a tutti i costi per iniziare al meglio il torneo che prevede un round robin con la presenza di 12 squadre. ...

Atalanta-Shakhtar Donetsk Oggi - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Probabili formazioni : oggi (martedì 1° ottobre) alle ore 18.55 si giocherà Atalanta-Shakhtar Donetsk, sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League 2019-2020 di calcio. Il match allo stadio San Siro sarà già decisivo per gli orobici, che non possono permettersi altri passi falsi dopo la pesante sconfitta per 4-0 in trasferta contro la Dinamo Zagabria nel loro debutto assoluto nel massimo torneo continentale. Di fronte si troveranno ...

Juventus-Bayer Leverkusen Oggi - orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Probabili formazioni : Si torna in campo per la seconda giornata della Champions League 2019/2020. Dopo lo sfortunato pareggio per 2-2 del Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid, la Juventus torna in campo per un match di grande importanza contro i tedeschi del Bayer Leverkusen. Questa sera, martedì primo ottobre, alle ore 21.00 all’Allianz Stadium di Torino, la formazione di mister Maurizio Sarri attende i rivali che, nel match inaugurale, sono ...

Sport in tv Oggi (martedì 1 ottobre) : orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming : oggi, martedì 1 ottobre, sarà un’altra giornata ricca di Sport: si inizia subito con Matteo Berrettini e Fabio Fognini impegnati nel torneo ATP 500 di Pechino, poi sarà la volta della Coppa del Mondo di volley. Sarà infine impegnata l’Italia dell’atletica nella quinta giornata dei Mondiali. In serata la Champions League di calcio con Atalanta e Juventus. Il Giro della Croazia di ciclismo è su EuroSport | Guarda ora EuroSport ...