Nuovo farmaco contro il diabete riduce la glicemia e aiuta a perdere peso

Diabete - Nuovo farmaco per combatterlo e ridurre la massa grassa : Patologia cronica tra le più diffuse, il Diabete potrebbe raggiungere nel 2035 il preoccupante traguardo dei 595 milioni di casi a livello mondiale (dati dell’International Diabetes Federation). Per i pazienti che vivono in prima persona questa condizione potrebbe arrivare presto una svolta. In Australia è stato infatti sviluppato un nuovo farmaco in grado non solo di favorire la diminuzione dei valori glicemici, ma anche di aiutare a ...

Trapianti : midollo osseo - Nuovo farmaco “scudo” contro il citomegalovirus : Per i pazienti che devono affrontare un trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (Hsct) arriva un farmaco per il miglior approccio di profilassi, in questo modo il citomegalovirus – una delle principali complicanze – può fare meno paura. A ridosso della Giornata mondiale della donazione di midollo osseo, che si celebra il 21 settembre, l’European Conference on Infections in Leukaemia (Ecil) ha introdotto nelle Linee ...

Midollo osseo - Nuovo farmaco ‘scudo’ contro citomegalovirus : Roma, 19 set. (AdnKronos Salute) – Per i pazienti che devono affrontare un trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (Hsct) arriva un farmaco per il miglior approccio di profilassi, in questo modo il citomegalovirus – una delle principali complicanze – può fare meno paura. A ridosso della Giornata mondiale della donazione di Midollo osseo, che si celebra il 21 settembre, l’European Conference on ...

Negli Stati Uniti è stato approvato un Nuovo farmaco per la cura della tubercolosi : Mercoledì la Food and Drug Administration, l’agenzia del governo degli Stati Uniti che si occupa di regolamentare farmaci e prodotti alimentari, ha approvato un nuovo farmaco per la tubercolosi – una delle più gravi malattie infettive al mondo – che

Trigliceridi alti : un Nuovo farmaco aiuta a combatterli : Un nuovo farmaco è in grado di ridurre i Trigliceridi alti in pazienti che soffrono della sindrome iperchilomicronemica e che quindi potrebbero presentare pancreatiche acuta. Si tratta del volanesorsen. Lo rivela uno studio internazionale a cui ha partecipato l’Università Sapienza di Roma e che è stato pubblicato sul New England Journal of Medicine. La sindrome iperchilomicronemica è una rara malattia genetica causata da un grave deficit ...