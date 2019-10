Nuove reunion e rivelazioni per Ziva nel secondo episodio di NCIS 17 | con Tony DiNozzo

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)ed incontri per il personaggio dineldi17, trasmesso negli Stati Uniti da CBS martedì 1 ottobre. Dopo lacon Gibbs nella premiere di stagione, carica di emotività e adrenalina per il pericolo di vita che entrambi corrono,neldi17 incontra finalmente gli altri membri del team, la sua famiglia dell', Ducky e McGee. La David rivede Ducky nel seminterrato di Gibbs, abbracciandolo teneramente: gli mostra la foto della sua bambina Tali e spiega che non può contattare il padre della piccola,, perché "è complicato: meno sa, meglio è. Meno sanno tutti, meglio è". Maammette anche che si aspettava che Gibbs seguisse la traccia che aveva lasciato dopo la sua presunta morte e assicura che fara di tutto per tornare da sua figlia (preannunciando unaconipotizzata anche ...

OptiMagazine : Nuove reunion e rivelazioni per #Ziva nel secondo episodio di #NCIS17, con #TonyDiNozzo nel finale (video) #NCIS… - Martinacalissi1 : Dear @netflix why invece di fare nuove stagioni di #StrangerThings4 non cacci i big money e mi fai una Reunion di… -