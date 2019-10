Nuova Zelanda-Canada oggi | Mondiali rugby | orario d’inizio e come vederla in tv e

Fonte : oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2019), mercoledì 2 ottobre la Coppa del Mondo divedrà un match dello stesso raggruppamento dell’Italia: per la Pool B, infatti, si affrontano, alle ore 12.15 italiane,, in una sfida che sulla carta non dovrebbe avere storia e dovrebbe consegnare cinque punti agli All Blacks. Worlde RAI hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv in chiaro su Raidue delle quattro partite della fase a gironi dell’Italia ed un minimo di diciassette incontri sempre in diretta tv in chiaro su RaiSport+HD, tra i quali quelli di tutta la seconda fase ad eliminazione diretta. Lo streaming, per queste gare, sarà fruibile in maniera gratuita su RaiPlay. Mercoledì il palinsesto RAI non prevede la trasmissione di, della quale lo streaming sarà fruibile in maniera gratuita su ...

c1xgs : RT @taetiamooo: -INTERVISTE. -BON VOYAGE IN NUOVA ZELANDA. -COME BACK AD OTTOBRE. -TIK TOK E CHALLENGE. -FOTO CHE ANCORA NON CAPISCO DA DOV… - Raffaellanut : Anche la Nuova Zelanda adotta l’Eta, il visto elettronico - euroinformatica : Attacco #Hacker in un negozio #Asics in #NuovaZelanda -