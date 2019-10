Non sono il tipo che porge l' altra guancia | dice Luigi Marattin

Fonte : agi

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) In un'intervista a la Repubblica,, economista e vicecapogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati, protagonista ieri di un acceso scontro via Twitter con il ministro Franceschini,che lui si è “soltanto battuto per evitare l'aumento dell'Iva mentre lui negava dei dati di fatto”.non demorde e non arretra, e non è intenzionato a chiedere scusa al collega parlamentare ed ex compagno di partito fino a poche settimane fa: “Nonilchel'– se mi attaccano io replico”. Ne ha per tutti, anche per il leghista Borghi che ritwitta i tweet diquando siva contrario all'aumento del deficit, che ora anche la maggioranza sembra invece invocare. E lui si difende dall'accusa di protagonismo e di essere “campione del controcanto” ribattendo: “Lo faccio perché non voglio che aumentino le tasse”. E poi si chiede: ...

matteosalvinimi : Non so se sia peggio vietare il crocifisso a scuola come propone il ministro 5 Stelle o opporsi al divieto, come fa… - fedefederossi : Come i fiori finti non profumano Tutte le frasi che mi dici sono inutili... #Sale #4Ottobre #BenjieFedeNuovoSingolo - fattoquotidiano : Manovra, Conte: “Sterilizziamo l’Iva: i 23 miliardi ci sono. Ma non mi accontento di questo: voglio far volare l’It… -