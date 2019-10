Non siano solo i capitalisti a discutere di crisi del capitalismo

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Ho molto apprezzato il lungo ragionamento di Carlo Stagnaro sulla globalizzazione pubblicato su Il Foglio nei giorni scorsi, con la puntuale spiegazione di come il declino italiano non dipenda da fattori esterni. Ci ho trovato stimolanti paralleli con le interessanti riflessioni di Martin Wolf sulladella democrazia liberale capitalista - sul Financial Times prima, poi nell’intervista a Repubblica - che indica come fattori espressivi di questail calo della produttività, l’aumento delle disuguaglianze, lo strapotere finanziario, sottolineando come chi se la prende con globalizzazione e immigrazione sbagli di grosso il bersaglio.Contributi molto utili - al di là della provenienza culturale dei punti di vista - per configurare un pensiero democratico, liberale e progressista che abbia l’ambizione di sfidare con successo il populismo ...

