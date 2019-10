Nel 2023 non correremo insieme al M5s | ci divide un abisso | dice Matteo Renzi

Fonte : agi

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) "A livello nazionale fino aldobbiamo lavorarema non staremo con il M5s alle prossime elezioni perché ciun".è intervenuto a Otto e Mezzo, programma di La7 condotto da Lilli Gruber, sottolineando come l'attuale maggioranza di governo sia nata perchéSalvini stava portando il paese in una situazione "devastante". Per quanto invece l'imminente chiamata alle urne per gli umbri e gli emiliani ha ribadito: "Se fossi umbro chi voterei? Bianconi. Se fossi emiliano, Bonaccini". Di fronte alla domanda della conduttrice su "che cosa debba fare Conte per stare sereno", il leader di Italia Viva ha risposto prima con una battuta "Se dico io di stare sereno io non funziona granché..." e poi con una questione politica: "Basta non aumentare le tasse. Da quello che leggiamo nessun aumento dell'Iva bene così". Poi aggiunge: "Se la ...

