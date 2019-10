NBA – Golden State Warriors | Klay Thompson fuori almeno fino all’All-Star Game | il suo

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)resterà sicuramenteall’All-: gli, d’accordo con il giocatore, non forzeranno il suo rientro La stagione che sta per iniziare sarà una delle più complicate in casa. L’addio di Kevin Durant ed Iguodala, ma soprattutto l’infortunio di, hanno decimato il roster dei vice campioni NBA. Se per i giocatori andati ormai non si può fare più nulla, la situazione diva trattata invece con la massima pazienza. Forzare il ritorno da un grave infortunio al crociato potrebbe portare a gravi conseguenze. Il GM Bob Myers lo sa bene e fissa la data di un possibile rientro (per altro incerto) solo successivamente all’All-di febbraio: “il recupero sta andando bene. Avremo altri aggiornamenti significativi su di lui probabilmente intorno alla pausa per l’All...

NbaReligion : #NBA #Warriors Klay Thompson out almeno fino alla pausa per l'All Star Game - Pianeta_Basket : NBA - Golden State, per Steph Curry l'obiettivo è sempre il solito - NbaReligion : #NBAMediaDay #NBA Steph Curry promuove i nuovi Golden State Warriors -