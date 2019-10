Napoli | un' altra notte di terrore nei vicoli | nuova stesa al Rione Sanità

CorSport : domenica si gioca Napoli-Brescia - altra partita altra formazione : La sconfitta con il Cagliari pesa, non c’è dubbio, ma domenica alle 12.30 si scende in campo di nuovo. altra partita, altra formazione, si cambia. “È la legge del turnover” scrive il Corriere dello Sport e non si può fare a meno di obbedirla. Ci sarà sicuramente rivoluzione in difesa contro il Brescia per l’espulsione di Koulibaly, ma potrebbe essere anche la volta di Younes. Il tedesco scalpita da giorni per poter ...

Napoli - un'altra domenica di follia : ginecologo e ostetrica aggrediti nel pronto soccorso : Calci e pugni in testa contro il medico e l'ostetrica per pochi minuti di attesa. Un'aggressione violenta, l'ennesima tra le mura ospedaliere, è avvenuta intorno a mezzogiorno nel...

De Laurentiis : “Amo Napoli più di ogni altra cosa. Milik è la stella dell’attacco del Napoli. Tra i napoletani ci sono tifosi di Juve - Milan ed Inter” : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’intervista a Il Corriere dello Sport. De Laurentiis ha parlato sia del Bari che di Llorente ed ha lanciato l’ennesima frecciatina ai napoletani Napoli è curiosa di scoprire anche Llorente. «Scoprire, dice? Llorente non è una mia idea – precisa De Laurentiis – ma di Ancelotti. Nessuno avrebbe disdegnato un top player come Icardi, ma fin dal primo ...

Icardi aspetterà la Juventus un’altra settimana - poi prenderà in considerazione Napoli e Roma : Mauro Icardi aspetterà la Juventus solo un’altra settimana, poi prenderà in considerazione le offerte di Napoli e Roma Mauro Icardi non rientra più nei progetti dell’Inter: l’argentino è un epurato di Antonio Conte che non cambierà idea su questo aspetto e attende che si sblocchi una volta per tutta la trattativa per la cessione che, nelle idee nerazzurre, dovrebbe portare tra i 75 e gli 80 milioni nelle casse. La ...

Video/ Napoli Marsiglia - 1-0 - : gol e highlights - altra vittoria per Ancelotti : Video Napoli Marsiglia, 1-0,: gol e highlights, altra vittoria per Ancelotti in amichevole. Stavolta decide la rete di Mertens.