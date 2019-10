MotoGp | Pol Espargaro corre verso il rientro | lo spagnolo vuole correre il Gran Premio di

MotoGp - GP Aragon 2019 : Pol Espargarò operato al polso sinistro dopo la caduta di ieri : Pol Espargarò è stato operato al polso sinistro, il centauro della KTM si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico in seguito alla brutta caduta subita ieri nelle prove libere 4 del GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo, protagonista di un highside in curva 9, era stato sbalzato dalla RC16 ed era atterrato con violenza sull’asfalto e aveva appunto battuto la mano sinistra provocandosi una frattura scomposta del ...

VIDEO MotoGp - numeri e statistiche della quinta pole position di Marc Marquez ad Aragon : La pole position centrata dal cannibale Marc Marquez nelle qualifiche del GP di Argon 2019 è solo l’ennesimo sigillo di una serie di record che il campione di Cervera sta abbattendo, numeri impressionanti riassunti in un breve VIDEO tributo realizzato da Sky Sport. Si tratta della 61° pole position in MotoGP e l’89° in carriera per lo spagnolo, la 12esima prima fila stagionale che è stata mancata solamente ad Assen e lo scorso fine ...

VIDEO Marc Marquez - MotoGp : “Bene la pole position - ma la gara di domani non è scontata” : Marc Marquez festeggia la pole position del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP spiegando di non aver voluto rischiare oltre modo nel corso della Q2, il suo margine di vantaggio era talmente ampio che il campione del mondo in carica non ha avuto nemmeno bisogno di forzare al massimo per distanziare Fabio Quartararo e Maverick Vinales. Passando alla gara, invece, lo spagnolo ha spiegato che non si sente già sul gradino più alto del podio, e ...

VIDEO MotoGp - Qualifiche GP Aragon 2019 : highlights e momenti salienti. Marquez in pole position - Valentino Rossi 6° : Oggi pomeriggio sono andate in scena le Qualifiche del GP Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si corre al Motorland. Grande spettacolo e un solo unico dominatore, Marc Marquez ha conquistato la pole position con estrema autorevolezza infliggendo distacchi importanti a tutti gli avversari e domani sarà il grande favorito per la vittoria. A completare la prima fila sono le Yamaha di Maverick Vinales e di Fabio Quartararo mentre Valentino ...

MotoGp – Quartararo non si abbatte dopo la pole mancata ad Aragon : “fondamentale partire avanti” : Fabio Quartararo soddisfatto del suo secondo posto nelle qualifiche di oggi pomeriggio del Gp di Aragon: le parole del pilota francese della Petronas Fabio Quartararo riesce a far parlare sempre più di sè e del suo grande talento in pista: El Diablo ha dato filo da torcere a Marc Marquez, nelle qualifiche di oggi ad Aragon, facendo tremare la Honda. Nonostante l’ottimo giro del francese della Petronas, Marquez è riuscito a spuntarla ...

MotoGp – Marc Marquez sicuro di sè dopo la pole di Aragon : “Quartararo? Sapevo di aver fatto un T4 perfetto” : Marc Marquez soddisfatto e sicuro di sè dopo la pole position conquistata oggi ad Aragon: le parole dello spagnolo dopo le qualifiche sul circuito di casa Marc Marquez non si smentisce mai: dopo aver sorpreso tutti, ieri, con un tempone da paura nelle Fp1 del Gp di Aragon, lo spagnolo della Honda si è preso oggi, davanti al suo pubblico, la sua 89ª pole in carriera, lasciandosi alle spalle Quartararo e Vinales. AFP/LaPresse “Era ...

Marc Marquez MotoGp - GP Aragon 2019 : “L’obiettivo era la pole position ma ora conta la gara” : Marc Marquez ha conquistato la pole position del GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa sul tracciato di Motorland. Lo spagnolo ha confermato il pronostico della vigilia e ha letteralmente dominato le qualifiche, il suo giro buono è stato davvero perfetto e non ha lasciato spazio agli avversari anche se Fabio Quartararo lo ha fatto tremare nel finale. Tutto molto facile per il Campione del Mondo che domani andrà a caccia ...

MotoGp - Risultato Qualifiche GP Aragon 2019 : Marc Marquez pole senza rivali davanti a Quartararo e Vinales - Rossi 6° - Dovizioso 10° : senza rivali e senza storia. Marc Marquez conquista, a mani basse, la pole position del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP e conferma che è pronto, se non prontissimo, a dominare sotto ogni punto di vista questo terzo fine settimana in terra spagnola del Motomondiale. I distacchi rifilati a tutti sono siderali e avvilenti per i suoi rivali, con i soli Fabio Quartararo e Maverick Vinales in grado di contenere il gap, mentre Valentino Rossi è ...

LIVE MotoGp - GP Aragon 2019 in DIRETTA : Marquez in pole position - Valentino Rossi 6°. Dovizioso 10° : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Rimanete con noi per cronaca, griglia di partenza, approfondimenti, video e tanto altro ancora. Domani il GP di Aragon alle ore 13.00. 14.53 RISULTATO QUALIFICHE E CLASSIFICA TEMPI. GRIGLIA DI PARTENZA GP Aragon 1 93 M. Marquez 1:47.009 2 20 F. QUARTARARO +0.327 3 12 M. VIÑALES +0.463 4 43 J. ...