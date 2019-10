MotoGp – La Thailandia regala ricordi positivi a Valentino Rossi | “l’anno scorso sono

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 2 ottobre 2019)pronto per la: le parole del Dottore alla vigilia della gara di Buriram I piloti dellasalutano l’Europa: la stagione si sposta in terra asiatica, con il primo appuntamento in. Reduce dall’ottavo posto ad Aragon,è motivato a far bene sul circuito di Buriram, consapevole di poter far bene su questo circuito. Alessandro La Rocca/LaPresse “Adesso inizia una serie di gare che ci terranno fuori dall’Europa. Il primo di questi Gp è il round della. L’annola gara di Buriram è stata molto bella perchè ho ottenuto il secondo posto in qualifica estato veloce in gara. Ho lottato per il podio fino alla fine, non l’ho raggiunto earrivato quarto, ma ero veloce. Quindi, quest’anno l’obiettivo è di essere nuovamente veloce e provare a fare meglio ...

