MotoGp – Dovizioso | obiettivi chiarissimi per la Thailandia | “migliorare moto e

MotoGp - GP Thailandia 2019 : Andrea Dovizioso a caccia di un successo per il morale a Buriram : Parlare di vittoria quando c’è da battere un pilota che vince otto gare e arriva secondo in cinque non è propriamente facile. Nel Mondiale 2019 di MotoGP va così perché Marc Marquez è nel pieno della sua maturazione. In sella alla Honda, che solo lui sa portare così al limite, l’asso nativo di Cervera ha praticamente ipotecato il suo ottavo titolo iridato in carriera, potendo contare su 98 lunghezze di vantaggio su Andrea ...

MotoGp - Dovizioso ammette : “rimonta splendida ma non è una vittoria. Marquez? Se prendessi paga con la stessa moto…” : Il pilota della Ducati ha parlato subito dopo la gara di Aragon, soffermandosi su vari temi tra cui il gap da Marc Marquez Una rimonta splendida, partita dal decimo posto in griglia e coronata con un podio pazzesco, salendo sul secondo gradino alle spalle di un imprendibile Marc Marquez. AFP/LaPresse Andrea Dovizioso è senza dubbio uno dei protagonisti del Gran Premio di Aragon, affrontato sempre a tutta con la consapevolezza di poter ...

MotoGp - Marquez domina anche ad Aragon. Dovizioso è 2° - Miller beffa Vinales e sale sul podio : Marc Marquez vince in solitaria il Gp di Aragon ed è sempre più in fuga nella classifica iridata della MotoGp. Lo spagnolo della Honda ufficiale, scattato dalla pole position, ha dominato la gara sul tracciato di Alcaniz centrando così l’ottava vittoria stagionale, la numero 52 nella classe regina del Motomondiale e la numero 78 in carriera. Andrea Dovizioso, in sella alla Ducati ufficiale, si è piazzato secondo dopo una bella rimonta ...

MotoGp – Rimonta agrodolce per Dovizioso ad Aragon : “siamo i più vicini a Marquez - ma ad inizio l’obiettivo era diverso” : Andrea Dovizioso soddisfatto della sua Rimonta al Gp di Aragon: le parole del forlivese della Ducati dopo il secondo posto di oggi Rimonta da favola oggi di Andrea Dovizioso al Gp di Aragon: il forlivese della Ducati è riuscito a conquistare un fantastico podio sul circuito del Motorland, dopo essere partito dalla decima posizione in griglia. Una prestazione impeccabile, quella del ducatista, soddisfatto del suo risultato: “alla fine ...

MotoGp - Risultato GP Aragon 2019 : Marquez vince trionfatore - Dovizioso 2° in rimonta - Valentino Rossi solo 8° : Tutto secondo copione. Marc Marquez vince, anzi trionfa, nel GP d’Aragon (Spagna), ottenendo l’ottavo successo stagionale nel Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato iberico un soliloquio che vale all’asso nativo di Cervera la 52esima vittoria in carriera nella classe regina, la 78esima. Citando altri numeri, per Marc è la sesta vittoria su questa pista (quarta consecutiva). Niente da fare per gli avversari. Tuttavia, degna di ...

MotoGp – Tardozzi non le manda a dire a Dovizioso e Petrucci : “se Miller ha fatto quarto vuol dire che…” : Davide Tardozzi commenta i risultati Ducati nelle qualifiche di ieri ad Aragon: le parole del team manager di Borgo Panigale sono davvero pungenti Mancano circa due ore al Gp di Aragon di MotoGp: la categoria anticipa di un’ora la sua gara a causa della concomitanza col Gp di Singapore di Formula 1. Un weekend difficile per la Ducati, che con Petrucci e Dovizioso non è mai riuscita a stare al top in questi giorni di prove e ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGp - GP Aragon 2019 : “Un errore che mi fa incazzare nelle qualifiche” : “Alla curva 12 ho staccato troppo tardi e sono andato fuori pista nel mio miglior giro, un errore che mi fa davvero incazzare. Fare una buona partenza condizionerà la gara, ma recuperare posizioni sarà molto difficile“. Sono queste le parole (fonte: Sky Sport) di un amareggiato Andrea Dovizioso, decimo al termine delle qualifiche del GP d’Aragon, quattordicesima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato spagnolo il ...

MotoGp - Risultato Qualifiche GP Aragon 2019 : Marc Marquez pole senza rivali davanti a Quartararo e Vinales - Rossi 6° - Dovizioso 10° : senza rivali e senza storia. Marc Marquez conquista, a mani basse, la pole position del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP e conferma che è pronto, se non prontissimo, a dominare sotto ogni punto di vista questo terzo fine settimana in terra spagnola del Motomondiale. I distacchi rifilati a tutti sono siderali e avvilenti per i suoi rivali, con i soli Fabio Quartararo e Maverick Vinales in grado di contenere il gap, mentre Valentino Rossi è ...