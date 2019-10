Fonte : newscronaca.myblog

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Tragedia per il Crotone calcio, ma anche pere Foggia:atletico della squadra calabrese di Serie B, e nello staff tecnico deldi Carlo, èoggi a 43 anni per una tragica fatalitàuna battuta di caccia sulle montagne della Valle Antrona, nella provincia piemontese del Verbano-Cusio-Ossola.sarebbe precipitato in un canalone per una quarantina di metri: con lui c’era anche suo papà. L’è avvenuto nella zona di Cheggio, un alpeggio che si trova a oltre 1500 metri nel territorio del Comune di Antrona Schieranco. Il corpo è stato recuperato dalle squadre del soccorso Alpino e dai militari del SAGF della Guardia di finanza di Domodossola: «A gennaio, colui che per sempre sarà il nostro caro e dolceavrebbe compiuto 44 anni. Daatletico del, dal 2002 al 2016, ...

DiMarzio : Lutto in casa Crotone: morto il preparatore atletico Sergio Mascheroni - leggoit : Morto sergio #mascheroni, ex preparatore del #milan di Ancelotti: «Incidente durante battuta di caccia» - LaCnews24 : Crotone calcio in lutto, morto il preparatore atletico Mascheroni #calabrianotizie #newscalabria -