Morte Giorgio Squinzi – Il mondo del calcio si stringe intorno alla famiglia | l’intera

Morte Astori : Procura chiede il rinvio a giudizio per Giorgio Galanti - medico che certificò l’idoneità all’attività agonistica : La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio del medico Giorgio Galanti, ex direttore di medicina sportiva dell’ospedale fiorentino di Careggi, nell’ambito dell’inchiesta sulla Morte di Davide Astori, ex capitano della Fiorentina. L’accusa è di omicidio colposo: secondo la Procura il calciatore morì per la mancata diagnosi di una patologia cardiaca che avrebbe richiesto lo stop dell’attività agonistica. Fu il dottor Galanti, ...