Mondiali Atletica 2019 – Beffa atroce per Davide Re | l’azzurro fuori dalla finale dei 400

Fonte : sportfair

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) L’atleta italiano fallisce l’accesso allairidata dei 400 metri, chiudendo al terzo posto la sua semicon il tempo di 44.85Re non riesce ad accedere alladei 400 metri aidi, in corso di svolgimento a Doha. Unaper l’atleta italiano, che chiude al terzo posto la sua semicon il tempo di 44.85, rimanendoper soli otto centesimi a vantaggio del giamaicano Akeem Bloomfield (44.77). “Mi dispiace, per così poco. Ma ho fatto un buon Mondiale e ci riproviamo l’anno prossimo con le Olimpiadi. E’ stata un’ottima stagione, avrei dovuto fare il record italiano per entrare in. Un po’ mi rode” le parole diRe ai microfoni di RaiSport. Il miglior tempo assoluto delle semifinali lo centra infine il bahamense Steven Gardiner, abile a tagliare il traguardo in ...

