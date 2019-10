Milano Sicurezza Stradale | da Regione 10 milioni per 73 progetti

Milano. Sicurezza stradale : 10 milioni per prevenzione incidenti nel triennio 2019-2021 : I fondi regionali per diminuire gli incidenti stradali sono stati incrementati di ulteriori 1.534.000 euro. Queste risorse si aggiungono agli

Lavoro - la Procura di Milano indaga sulla sicurezza dei rider : I Pm hanno aperto un’indagine conoscitiva sulle condizioni dei ciclofattorini che consegnano cibo a domicilio. Oltre alla violazione delle norme antinfortunistiche e di sicurezza stradale, si cerca di far luce sui casi di caporalato e la presenza di clandestini

La Procura di Milano indaga sulla sicurezza dei rider : La Procura di Milano ha aperto un’indagine conoscitiva sul fenomeno dei rider, i ciclofattorini che consegnano cibo a domicilio, in particolare per verificare violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro, a loro tutela, l’aspetto della sicurezza pubblica sulle strade e i profili igienico-sanitari riguardanti i contenitori che utilizzano. L’indagine, che sta anche monitorando gli incidenti stradali, è coordinata dal ...

Rider - inchiesta a Milano su migranti irregolari - sicurezza e norme igieniche : Clandestini tra i Rider delle consegne a domicilio. È quanto emerge da una inchiesta conoscitiva della Procura di Milano sul fenomeno dei ciclofattorini che consegnano cibo a...

Rider - inchiesta a Milano su migranti irregolari - sicurezza e norme igieniche : Clandestini tra i Rider delle consegne a domicilio. È quanto emerge da una inchiesta conoscitiva della Procura di Milano sul fenomeno dei ciclofattorini che consegnano cibo a...

Rider - sicurezza e caporalato : la Procura di Milano indaga sul food delivery : Rider di Glovo a Torino (Getty Images) Faro sui fattorini del food delivery. La Procura di Milano ha fatto sapere di aver aperto un’indagine conoscitiva sul fenomeno dei Rider, i ciclofattorini che consegnano cibo a domicilio. L’inchiesta punta in particolare a verificare violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro, a loro tutela, l’aspetto della sicurezza pubblica sulle strade e i profili igienico-sanitari riguardanti i ...

Rider - indagine conoscitiva della procura di Milano su sicurezza e igiene contenitori : Verifica di eventuali violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro e quella pubblica sulle strade e verifica dei profili igienico-sanitari riguardanti i contenitori per i cibi che vengono utilizzati. La procura di Milano ha aperto un’indagine conoscitiva sul settore dei Rider, i ciclofattorini che consegnano cibo a domicilio. L’indagine, che sta anche monitorando gli incidenti stradali, è coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana ...

Olimpiadi : lunedì a Milano convegno su sicurezza (2) : (AdnKronos) - La scaletta del convegno prevede l’apertura dei lavori affidata al presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, e ad Alessandro Patelli, segretario generale dell’Associazione consiglieri. Dopo la relazione introduttiva, a cura di Francesco Tagliente, prefetto e

Conte 2 - De Luca : “Non c’è più ministra Grillo? Grave perdita - che peccato. Salvini? A Milano spacciatori coi machete - altro che sicurezza” : “Nel nuovo governo c’è stato il cambiamento del ministro della Salute Grillo. Come potete immaginare, è una notizia che mi ha gettato nello sconforto, non ho dormito per 48 ore. Che peccato, ce ne faremo una ragione. Abbiamo avuto questa Grave perdita e ora c’è un nuovo ministro (Roberto Speranza, ndr), una persona garbata e amica. Ma per noi non cambia assolutamente niente “. E’ il commento ironico del presidente ...

Milano : donna ferita - Comazzi (Fi) - 'giunta Sala faccia di più su sicurezza' : Milano, 12 ago. (AdnKronos) - "L’aggressione avvenuta oggi in pieno giorno nel centro di Milano lascia sbigottiti per la ferocia del gesto: è evidente che in materia di sicurezza il Comune di Milano deve fare di più, senza fare sconti a chi delinque o commette atti di violenza. Ormai episodi di ques

Milano : donna ferita - Gelmini - 'ancora molto da fare in città per sicurezza' : Milano, 12 ago. (AdnKronos) - L'aggressione e il ferimento di una donna con un coccio di bottiglia "è soltanto l’ultimo episodio in ordine di tempo che ci ricorda che c’è ancora molto da fare per garantire alla città di Milano sicurezza e legalità". Lo scrive in una nota Mariastella Gelmini, capogru