Milan | Spalletti si tira fuori Spunta il nome di Wenger

Milan - Spalletti si tira fuori : “ho un contratto con l’Inter - dovreste venire a raccogliere uva con me” : L’allenatore toscano ha spento sul nascere le voci che lo vorrebbero sulla panchina del Milan al posto di Giampaolo Al momento si gode un po’ di riposo Luciano Spalletti, esonerato dall’Inter al termine della scorsa stagione per far posto ad Antonio Conte, che ha iniziato al meglio quest’anno con sei vittorie nelle prime sei partite di Serie A. Spada/LaPresse Adesso, il nome dell’allenatore di Certaldo è ...

Milan - Marco Giampaolo ha le ore contate? Non solo Spalletti - tutti i nomi sul piatto : Settimana da incubo per il Milan: emorragia di sconfitte che non si è arrestata (terza sconfitta consecutiva, quattro stagionali su sei partite e seconda tra le mura amiche); squadra, tecnico e società contestati a San Siro dopo la debacle per 1-3 contro la Fiorentina degli ex Vincenzo Montella e Ke

Milan - Spalletti sarebbe la prima scelta se Giampaolo dovesse fallire : Secondo quanto riportato dal portale 'Liberoquotidiano.it', che cita 'Tuttosport' come fonte, Luciano Spalletti sarebbe tra i nomi che circolano maggiormente per sostituire Marco Giampaolo, qualora l'attuale tecnico rossonero dovesse fallire. Sempre secondo Libero per Giampaolo si parla già delle due partite di questa settimana come ultima possibilità: in caso di fallimento totale, il ribaltone sulla panchina Milanista potrebbe essere servito a ...

Spalletti al Milan? Il nome comincia a circolare nelle redazioni : Il derby perso ma soprattutto non giocato, la fatica di Verona, di Brescia e il ko con l’Udinese alimentano un rumors: Spalletti al Milan. Questa è la voce che inizia a circolare nelle redazioni. L’edizione cartacea di Tuttosport lo riporta apertamente, poi Libero, Calciomercato[.]com e molte altre. Dopo questo filotto di partite negative, poco gioco espresso e la sofferenza per lunghi tratti soprattutto nel derby la panchina di ...