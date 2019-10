Mike Pompeo incontra Conte a Roma | dazi sui prodotti Ue e dossier libico i temi

Come è andato l'incontro tra Giuseppe Conte e Mike Pompeo : I dazi occupano la scena del confronto tra Italia e Stati Uniti, che, nelle ore in cui Mike Pompeo è in visita in Italia, fanno sapere di "condividere" con Roma "l'impegno per un commercio libero ed equo". È stato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a insistere con il Segretario di Stato americano affinché l'Italia non venga colpita dalla politica dei dazi americani, che rischiano di mettere in ginocchio il settore agroalimentare. ...

Dazi - Cina - Papa e visita di Trump L'agenda di Mike Pompeo in Italia : Arriva in Italia il segretario di Stato Usa Pompeo: in agenda incontri con Conte, Mattarella, Di Maio e Papa Francesco. Focus su Dazi, Cina e 5G. Si prepara una possibile visita di Trump Segui su affarItaliani.it

Il Congresso ha ordinato al Segretario di stato americano Mike Pompeo di fornire entro una settimana tutti i documenti sui rapporti tra Stati Uniti e Ucraina : I presidenti di tre Commissioni della Camera dei Rappresentati del Congresso degli Stati Uniti hanno ordinato al Segretario di stato, Mike Pompeo, di fornire tutta la documentazione relativa ai rapporti tra il governo di Donald Trump e l’Ucraina, entro una

Mike Pompeo accusa l'Iran per l'attacco in Arabia Saudita : Proprio nei giorni in cui Donald Trump licenzia il suo consigliere che non voleva un vertice col premier iraniano Rouhani, e proprio quando quel vertice sembrava potesse davvero tenersi, il Segretario di Stato Mike Pompeo accusa l'Iran di avere attaccato le riserve di petrolio saudite. Affermazioni che suonano prive di senso per il Ministro degli Esteri iraniano e che, avverte, potrebbero solo servire come pretesto per una rappresaglia. Neanche ...