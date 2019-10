Migranti | sbarchi senza sosta a Lampedusa | l’hotspot è al collasso

Migranti : nuovi sbarchi a Lampedusa - arrivati 53 tunisini : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - Tre nuovi sbarchi, la notte scorsa, sull'isola di Lampedusa, dove sono arrivati complessivamente 53 tunisini. Sono stati tutti trasferiti all'hotspot. Al centro d'accoglienza ci sono oltre 300 ospiti su una capienza di massimo 95 persone.

Migranti : nuovi sbarchi a Lampedusa - arrivati 53 tunisini : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) – Tre nuovi sbarchi, la notte scorsa, sull'isola di Lampedusa, dove sono arrivati complessivamente 53 tunisini. Sono stati tutti trasferiti all'hotspot. Al centro d'accoglienza ci sono oltre 300 ospiti su una capienza di massimo 95 persone.

Matteo Salvini sugli sbarchi : "A settembre 2.497 Migranti sbarcati in Italia e la Lamorgese tace" : settembre 2019 si chiude con 2.497 migranti sbarcati in Italia, ossia un terzo dei 7.637 arrivati via mare quest'anno. Un record assoluto quello del governo giallorosso. "In sole 3 settimane questo governo rosso ha aumentato gli sbarchi del 152% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso denuncia

Migranti - Salvini accusa il ministro Lamorgese : 'Sbarchi triplicati - questa è complicità' : Il tema immigrazione rappresenta, per il governo giallorosso, uno dei temi più delicati. Innanzi tutto perché occorrerà affrontarlo raccontando l'eredità di Matteo Salvini che, nei mesi di reggenza del Viminale, ha tenuto una linea particolarmente dura nei confronti delle Ong e ha messo in atto politiche che hanno messo in piedi strategie particolarmente aggressive attraverso l'istituzione dei così detti decreti Sicurezza. Tuttavia, l'arrivo al ...

Migranti : Gasparri - 'sbarchi a Marettimo ma Stato arretra' : Roma, 30 set. (AdnKronos) - "Col nuovo governo inizia anche l'arretramento di alcuni presidi essenziali per la sicurezza. Sull'isola di Marettimo, nelle Egadi, in provincia di Trapani, si sono verificati sbarchi di clandestini, anche nelle ultime settimane. I famosi barchini, talvolta, finiscono anc

Migranti : Mareamico - ‘tre sbarchi fantasma sulle spiagge agrigentine’ : Palermo, 30 set. (AdnKronos) – “Oggi (e la giornata non è ancora finita) si sono registrati sulle spiagge dell’agrigentino ben 3 sbarchi fantasma. Il primo all’alba a Capo bianco, nella zona di Eraclea Minoa, un altro a Torre salsa (sono stati fermati 9 Migranti) e uno sbarco nelle zone tra Zingarello e Punta bianca (la barca non è stata ancora trovata)”. Così, Claudio Lombardo, dell’associazione ...

Migranti : due nuovi sbarchi a Lampedusa - arrivati 31 tunisini : Palermo, 30 set. (AdnKronos) - Due nuovi sbarchi autonomi a Lampedusa. Due barchini, con a bordo 15 e 16 Migranti, tutti di nazionalità tunisina, sono arrivati in porto. Salgono così a undici gli sbarchi sull'isola da sabato sera con oltre 200 arrivi.

Gli sbarchi non si fermano : via ai trasferimenti dei Migranti : Mauro Indelicato Gli ultimi due sbarchi questa mattina: un totale di 31 persone vengono scortate fin dentro il porto dalla Guardia di Finanza. Intanto preoccupa la situazione nel locale hotspot: sono 330 i migranti presenti stanotte nella struttura Quello appena trascorso è uno dei fine settimana più difficili per Lampedusa: da sabato fino a questo lunedì mattina, sono in totale 11 gli sbarchi di migranti sull’isola, con le ...

Weekend di continui "sbarchi fantasma" a Lampedusa : gli ultimi due portano a nove il totale - arrivati 176 Migranti : Si teme una strage al largo di Misurata. I profughi recuperati dalla guardia costiera libica in alto mare sono stati riportati nel Paese nordafricano

Sbarchi fantasma - così arriva in Italia l’80% dei Migranti con barchini e contatti Facebook : Abbiamo passato tutto questo tempo ad assistere al braccio di ferro fra la politica e le ong mentre la maggior parte degli Sbarchi avviene in maniera indisturbata con barchini, Facebook e contatti Skype.

Sbarchi "fantasma" a Lampedusa - arrivati altri 80 Migranti : Il miglioramento delle condizioni meteorologiche ha portato una nuova ondata di "mini Sbarchi" o Sbarchi cosiddetti "fantasma", perché non avvengono con grandi navi, ma con piccole imbarcazioni su cui i migranti vengono lasciati dalle "navi madre". A Lampedusa tra ieri sera e stamattina sono approdate altre 80 persone.In particolare, ieri sera sono arrivate due piccole barche con a bordo 25 persone. Sono state intercettate a poca distanza ...

Migranti - altri mini-sbarchi nella notte : a Lampedusa arrivati in 80 : Riprendono gli sbarchi autonomi a Lampedusa: nel giro di poche ore sono arrivate prima, nella serata di ieri, due imbarcazioni con 25 Migranti a bordo ciascuna. Poi, all'alba, sono approdate nell'isola altre 30 persone, sempre a bordo di piccoli barchini. L'hotspot di Lampedusa, dunque, ritorna a essere pieno oltre la capienza massima.Continua a leggere