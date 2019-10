Migranti | 3 ottobre | a Palermo la manifestazione ' #sullavitanonsitratta' 2

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) (AdnKronos) - Allaparteciperanno don Giuseppe Bucaro, parroco di San Mamiliano, il sindaco diLeoluca Orlando e il presidente della Consulta delle Culture Ibrahima Kobena. Tre testimoni racconteranno la loro esperienza dell'arrivo ae la loro integrazione in città. A

Sagitta11232071 : RT @francescatotolo: Gli sbarchi a #ottobre partono con il botto, 149 in 36 ore. A settembre 2.499 migranti sbarcati, contro i 947 del sett… - _CuiProdest : RT @francescatotolo: Gli sbarchi a #ottobre partono con il botto, 149 in 36 ore. A settembre 2.499 migranti sbarcati, contro i 947 del sett… - Maria89828556 : RT @francescatotolo: Gli sbarchi a #ottobre partono con il botto, 149 in 36 ore. A settembre 2.499 migranti sbarcati, contro i 947 del sett… -