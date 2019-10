Meteo | piogge e temporali al nord | oggi peggiora anche al centro

Previsioni Meteo 2 ottobre : arrivano piogge e freddo polare - crollo termico sull’Italia : Le Previsioni meteo di oggi mercoledì 2 ottobre segnalano il repentino ritorno di maltempo e freddo su tutta l'Italia con un crollo termico che in alcune regioni raggiungerà anche i dieci gradi. Tutta colpa di una perturbazione in arrivo dal Nord Europa accompagnata da forti venti artici che sferzeranno il Paese.Continua a leggere

Maltempo - in arrivo forti piogge e temporali : la pesante allerta Meteo della Protezione Civile [BOLLETTINI] : allerta meteo – Un sistema frontale di origine atlantica interesserà le nostre regioni settentrionali e poi proseguirà il suo transito attraverso la penisola. Dalla tarda serata del primo ottobre, infatti, precipitazioni da sparse a diffuse interesseranno la Lombardia per poi estendersi, rapidamente, nella nottata su Liguria e alta Toscana. A seguire, nella giornata di domani, le precipitazioni interesseranno il Veneto, il Friuli Venezia ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : marcato fronte freddo atlantico - in arrivo piogge e temporali : La Protezione civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diffuso un’Allerta Meteo codice giallo: è valida per la giornata di domani, dalle 6 alle 24, in riferimento a piogge e temporali previsti in regione. Un marcato fronte freddo atlantico, preceduto da correnti umide sudoccidentali, passerà sulla regione domani sera, seguito da un afflusso di aria fresca e secca da nord-ovest in quota, da nord-est al suolo. Domani sono previste ...

Allerta Meteo Toscana : domani codice giallo per piogge su tutta la regione : In seguito al graduale calo di pressione causato dall’avvicinamento di una perturbazione, la sala operativa unificata della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo su tutta la Toscana, valido dalla mezzanotte di oggi, martedì 1 ottobre, alla mezzanotte di domani, mercoledì 2 ottobre, per piogge e temporali anche forti. domani, mercoledì 2, il maltempo si estenderà su tutta la regione, in particolare nella prima parte della ...

Meteo - perturbazione polare in arrivo : forti piogge e temperature in picchiata : Godetevi questi ultimi due giorni di caldo perché da mercoledì 2 ottobre cambia tutto. Il dominio anticiclonico e il clima tardo estivo saranno scacciati via dall'Italia a suon di temporali, anche forti con il rischio di colpi di vento e grandinate. "Questo perché i contrasti con la massa d'aria in

Previsioni Meteo Toscana : domani piogge sulla Lunigiana e sulle Apuane : Le Previsioni Meteo per la Toscana fornite dal Lamma. domani poco nuvoloso, o parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sui rilievi appenninici e sulle province di nord ovest. Possibili deboli piogge sulla Lunigiana e sulle Apuane. Venti: deboli meridionali. Mari: mossi in attenuazione. Temperature: minime in lieve calo, massime stazionarie o in contenuto aumento su valori al di sopra delle medie del periodo. Mercoledì 2 ottobre: ...

Le Previsioni Meteo per la Toscana : nubi e piogge sparse nei prossimi giorni : Le Previsioni Meteo per la Toscana fino al 1° ottobre, fornite dal Lamma. Domani nuvoloso o molto nuvoloso in mattinata sulle zone nord-occidentali con piogge deboli ma localmente insistenti sui rilievi delle Apuane, dell’Appennino settentrionale e zone limitrofe; poco nuvoloso sulle zone centro-meridionali, salvo temporanei addensamenti nell’interno e transito di velature. Venti: meridionali, deboli nell’interno, moderati con ...

Previsioni Meteo Toscana : weekend con nubi e piogge deboli : Il bollettino con le Previsioni Meteo per la Toscana, fornite dal Lamma: Domani nottetempo e al mattino nuvoloso sulle pianure e vallate interne con prevalenza di cielo sereno in collina e in montagna; da metà mattinata nubi in aumento sul nord ovest e in particolare a ridosso delle Apuane e dell’Appennino settentrionale ove si attendono deboli precipitazioni; sulle zone centrali e meridionali cielo in prevalenza poco nuvoloso con locali ...

Le Previsioni Meteo per la Toscana : weekend con nubi e possibili piogge : Le Previsioni Meteo per la Toscana fino al 29 settembre 2019, di seguito il bollettino del Lamma. Domani poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso. Addensamenti temporaneamente più consistenti nelle zone interne in mattinata e sui rilievi appenninici nel pomeriggio. Venti: deboli occidentali con rinforzi sul litorale settentrionale e in Arcipelago. Mari: da molto mossi a mossi a nord dell’Elba, da mossi a poco mossi a sud dell’isola. ...

Meteo : aumentano le nubi oggi - arrivano piogge e locali temporali : Una blanda perturbazione atlantica sta scorrendo sull'Italia ed in particolar modo al centro-nord. Per il momento stiamo riscontrando solo un generale aumento della nuvolosità con piogge molto rare,...

Allerta Meteo Toscana : domani piogge e temporali nel nord della regione : La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo valida a partire dalle ore 8 e fino alle 17 di domani, per la Lunigiana, la Versilia, le Valli del Serchio e della Lima, nei territori delle province di Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia. Attese domani precipitazioni sparse, anche a carattere di rovesci e temporali, più frequenti sulle zone settentrionali della Toscana: la causa va ...

Le Previsioni Meteo per la Toscana : domani nuvole e piogge sparse : Le Previsioni Meteo per la Toscana fornite dal Lamma. domani parzialmente nuvoloso con addensamenti più consistenti sulle zone settentrionali dove saranno più probabili piogge sparse anche a carattere di rovescio o temporali. Venti: da sud ovest, deboli nell’interno, moderati o forti su costa settentrionale e Arcipelago. Mari: mossi, molto mossi dal pomeriggio a nord dell’Elba. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in ...

Stagione Autunnale al via con piogge e temporali : le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare fino al 29 Settembre : L’Aeronautica Militare comunica le Previsioni Meteo da oggi, 23 Settembre, data di inizio della Stagione Autunnale, fino al 29 Settembre. Oggi al Nord generalmente nuvoloso ma con spazi di cielo sereno sempre più estesi durante la mattinata su Valle d’Aosta e Piemonte centroccidentale, mentre si avranno molte nubi sul resto del settentrione con precipitazioni diffuse. Graduale attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio su restante ...

Previsioni Meteo 23 settembre : ondata di maltempo sull'Italia - nuove piogge e temporali : Le Previsioni meteo di oggi 23 settembre sanciscono l'arrivo dell'autunno con la ottava perturbazione del mese: coinvolti il Nord e parte del Centro. Farà ancora abbastanza caldo invece a Sud: in Sicilia non si escludono picchi vicini ai 35°C. Allerta meteo gialla in Liguria.