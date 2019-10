“Meghan perseguitata come Diana” | Harry avvia azione legale contro tabloid

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) MeghanDiana: il principedenuncia il trattamento riservato a sua moglie dai media, dando il via ad un'"The Mail on Sunday" per violdella privacy. L'annuncio di una battaglia- giunta mentre la coppia dei Duchi di Sussex e' in viaggio in Sudafrica col primogenito, Archie - e' contenuto in una dichiarufficiale firmata dal principe, pubblicata sul sito Sussex Official. "Il mio profondo timore e' che la storia si ripeta nuovamente. Ho gia' perso mia madre e adesso sto assistendo amia moglie sia vittima delle stesse forze potenti, mentre cresce nostro figlio appena nato", scrive il principe 35enne. Pur ribadendo di credere nella liberta' di stampa,deplora che la moglie venga trattata alla stregua di quanto subito dalla madre, la Principessa di Galles, prima della morte nel 1997, a Parigi mentre era inseguita dai ...