Meghan e Harry di nuovo insieme per la fine del tour a misura di Archie

Meghan fa causa al Mail On Sunday e Harry la difende : "È un bersaglio come lo era mia madre" : “Mia moglie è bersaglio della stampa, proprio come lo era mia madre Diana. Sta subendo bullismo”. Il principe Harry difende la consorte Meghan Markle, scagliandosi contro la stampa britannica dopo l’annuncio, da parte della Duchessa, di un’azione legale nei confronti dell’Associated Newspapers (tra le cui pubblicazioni compare il tabloid Mail On Sunday). A riportarlo è il Guardian.La decisione di ...

Meghan Markle fa causa a tabloid britannico che ha pubblicato una sua lettera privata. Il principe Harry furioso : “Così ho perso mia madre” : Meghan Markle ha fatto causa al Mail on Sunday accusando il tabloid britannico di aver pubblicato illegalmente una delle sue lettere private. Lo rende noto la Bbc, citando un comunicato del principe Harry, in cui si afferma che la coppia reale è stata costretta a procedere contro una “propaganda inarrestabile”. E aggiungendo: “Ho perso mia madre e ora vedo mia moglie che è vittima delle stesse potenti forze“, riferendosi ...

Il principe Harry ha difeso Meghan Markle ricordando come i tabloid attaccavano la madre Diana : "La mia più grande paura è che la storia si ripeta" The post Il principe Harry ha difeso Meghan Markle ricordando come i tabloid attaccavano la madre Diana appeared first on News Mtv Italia.

I tabloid e le critiche a Meghan Markle : la denuncia di Harry : Fin da quando è entrata a far parte della royal family, Meghan Markle è sempre stata tampinata dalla stampa inglese. C’è molta curiosità sulla vita privata dell’attrice che ora è diventata duchessa e, soprattutto il Mail on Sunday, è molto conosciuto per le stoccate pungenti che rivolge a Meghan. E come ha riportato il The Guardian, pare che il principe Harry avrebbe denunciato il direttore del tabloid dopo che, lo scorso febbraio, avrebbe ...

Harry d’Inghilterra alla stampa : «Basta bullismo contro Meghan» : Il secondo giorno di Harry e Meghan in SudafricaIl secondo giorno di Harry e Meghan in SudafricaIl secondo giorno di Harry e Meghan in SudafricaIl secondo giorno di Harry e Meghan in SudafricaIl secondo giorno di Harry e Meghan in SudafricaIl secondo giorno di Harry e Meghan in SudafricaIl secondo giorno di Harry e Meghan in SudafricaIl secondo giorno di Harry e Meghan in SudafricaIl secondo giorno di Harry e Meghan in SudafricaSorride, è ben ...

Meghan Markle querela Mail on Sunday/ Harry : 'vittima della stampa come Lady Diana' : Meghan Markle querela il Mail on Sunday, mentre Harry ha paura e la paragona alla madre Lady Diana: 'non vorrei che che la storia si ripeta'

Meghan affronta i tabloid. Harry furioso : “Così ho perso mia madre” : Harry e Meghan hanno intrapreso azioni legali contro alcuni tabloid inglesi. Il motivo riguarderebbe una lettera privata della Duchessa di Sussex inviata al padre e poi resa pubblica dai media inglesi, una violazione della privacy che Harry ha deciso di non perdonare. In un comunicato, il principe Harry ha spiegato perché sua moglie è arrivata a compiere questo duro passo. “Mia moglie è diventata una delle ultime vittime di una stampa ...

Meghan Markle lontano dal principe Harry - 12 nuovi consulenti per risollevarle l’immagine in Africa : «Tutto studiato» : Meghan Markle è pronta a riientrare nelle grazie della Regina Elisabetta e del popolo. E mentre continua il suo viaggio in Africa lontano dal principe Harry si affida ai consigli di una task force di 12 consulenti pronti a risollevarle l’immagine crollata. Tutta colpa dei suoi capricci, delle presunte dispute all’interno della Famiglia Reale e dei viaggi costosi e inquinanti. La duchessa del Sussex è con il figlio Archie a ...

Meghan Markle lontano dal principe Harry - 12 nuovi consulenti per risollevarle l'immagine in Africa : «Tutto studiato» : Meghan Markle è pronta a riientrare nelle grazie della Regina Elisabetta e del popolo. E mentre continua il suo viaggio in Africa lontano dal principe Harry si affida ai consigli di una task...

Meghan - la dolce sorpresa a Harry in Malawi : Meghan Markle e il principe Harry sono ancora in Sudafrica, per il loro primo tour ufficiale da quando sono diventati genitori. Con loro, c’è anche il piccolo Archie: ed è proprio per questo motivo che i due coniugi si sono dovuti separare per qualche giorno. Mentre Harry ha proseguito il suo viaggio in Sudafrica per ottemperare ad alcuni importanti impegni istituzionali, sua moglie è rimasta a Città del Capo con il figlioletto, e tra un ...

Il lato inedito di Meghan Markle (prima di Harry) : Le foto inedite di Meghan MarkleLe foto inedite di Meghan MarkleLe foto inedite di Meghan MarkleLe foto inedite di Meghan MarkleLe foto inedite di Meghan MarkleLe foto inedite di Meghan MarkleLe foto inedite di Meghan MarkleLe foto inedite di Meghan MarkleAdesso è in «missione» in Sudafrica, al fianco del marito, per conto dell’impero britannico, ma c’è stato un tempo in cui le giornate di Meghan Markle scorrevano sul set. Quello ...

Harry e Meghan in Africa con Archie. Il loro segreto? «Amore - complicità e protezione» : Harry e Meghan in Africa. I loro gesti secondo il linguaggio del corpoHarry e Meghan in Africa. I loro gesti secondo il linguaggio del corpoHarry e Meghan in Africa. I loro gesti secondo il linguaggio del corpoHarry e Meghan in Africa. I loro gesti secondo il linguaggio del corpoHarry e Meghan in Africa. I loro gesti secondo il linguaggio del corpoHarry e Meghan in Africa. I loro gesti secondo il linguaggio del corpoHarry e Meghan in Africa. I ...

Le foto ufficiali del fidanzamento di Beatrice ed Edoardo che somigliano a quelle di Harry e Meghan - : Roberta Damiata Le foto del fidanzamento ufficiale della principessa Beatrice e di Edoardo Mapelli, ha creato scompiglio sul web perché troppo somiglianti a quello del cugino Harry durante il fidanzato con Meghan Il 2020 porterà al mondo un altro regalo reale. Dopo un fidanzamento lampo durato soltanto 12 mesi, la principessa Beatrice, figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson duchessa di York, si sta per sposare. Lo fa con ...

Meghan e Harry svelano il soprannome di Archie : Archie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaArchie in SudafricaIl primo incontro di Archie (con un premio Nobel) è stato un successo. Il primogenito di Harry e Meghan ha ...