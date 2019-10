Me lo ha detto davanti all' altra La confessione di Erica su Taylor Mega

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Francesca Galici Continua a colpi di post e di storie su Instagram la discussione traedPiamonte dopo l'incontro a Live - Non è la d'Urso; l'ex gieffina ha rivelato quello chele avrebbedurante il confronto Continua la querelle traPiamonte e, soprattutto dopo il confronto tra le due avvenuto a Live – Non è la d'Urso domenica sera. Come spesso accade, il terreno dello scontro si è spostato ed è tornato a essere quello dei social, dove ormai da settimane le due non fatto altro che stuzzicarsi e lanciarsi reciproche accuse al veleno. L'ultimo atto lo ha scrittoPiamonte, attraverso una serie di storie nelle quali fa un resoconto dell'incontro e spiega ai suoi seguaci cosa è successo all'interno “dell'ascensore” di Live, soprattutto quando le tre non sono più state inquadrate. L'ex concorrente del Grande Fratello 16 ...

BlackMambasDen_ : RT @JohnGarbage1: Io detesto #Salvini lo ritengo una piaga per il nostro paese, ma la #Gruber avrebbe mai detto qualcosa sulla panza se ave… - BigaroniSilvia : Comunque io un po di mesi fa stavo camminando,ad un certo punto un ragazzo mi ha superato e mentre mi camminava dav… - malikssunset : “Non si chiede scusa al professore se entri tardi” ?? Dipende?? Se trovi quello che ti smerda davanti a mezza aula… -