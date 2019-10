Maverick Viñales MotoGP | GP Thailandia 2019 | “Arriviamo a Buriram in grande forma | punto

MotoGp – Maverick Vinales sincero dopo Aragon : “contro le Ducati non avevo alcuna possibilità oggi” : Maverick Vinales commenta con estrema sincerità il 4° posto ottenuto ad Aragon: il pilota Yamaha spiega di non aver avuto alcuna possibilità contro le Ducati Maverick Vinales ha chiuso con un 4° posto la gara di Aragon, piazzandosi appena fuori dal podio. Una posizione complicata da migliorare, visto che la sua Yamaha è sembrata in difficoltà per tutta la gara rispetto alla Honda di Marquez e alle Ducati di Dovizioso e Miller, i 3 piloti ...

MotoGP - GP Aragon 2019 : Valentino Rossi - 17 secondi di distacco da Maverick Vinales. Non c’è feeling tra il Dottore e la Yamaha : Il Gran Premio di Aragon 2019 di MotoGP ha consegnato a Marc Marquez l’ottava vittoria stagionale e la 78esima in carriera, in un weekend dominato dal primo metro del venerdì. Per lo spagnolo non ci sono stati rivali con cui battagliare fino all’ultima curva oggi, come era accaduto nei precedenti tre round, e il divario finale su Andrea Dovizioso è stato vicino ai 5 secondi. A podio anche l’altra Ducati del sorprendente ...

VIDEO MotoGP - Maverick Viñales GP Aragon 2019 : “Gli aggiornamenti vanno bene ma abbiamo trascurato il setup” : Terzo posto al termine delle qualifiche del GP di Aragon 2019 per Maverick Viñales, quattordicesima tappa del Mondiale MotoGP. Il pilota spagnolo della Yamaha partirà in prima fila nella gara in programma alle ore 13 di domenica ed è abbastanza soddisfatto per quanto visto in Q2 ma pensa che ci siano ancora delle piccole modifiche da provare domani mattina nel warm-up per migliorarsi ulteriormente. “Il grosso del lavoro è stato fatto sugli ...

MotoGp – Il passo di Marquez non spaventa Vinales - Maverick sincero : “io ci proverò! Yamaha? Provare le novità mi ha rallentato” : Maverick Vinales sincero al termine delle qualifiche del Gp di Aragon: le parole dello spagnolo della Yamaha E’ Marc Marquez il poleman del Gp di Aragon: lo spagnolo della Honda ha conquistato la sua 89ª pole in carriera davanti al suo pubblico, lasciandosi alle spalle Quartararo e Vinales. Un terzo tempo che soddisfa lo spagnolo della Yamaha, motivato a far bene domani nonostante qualche scocciatura dovuta alle novità ...

Maverick Viñales MotoGP - GP Aragon 2019 : “Abbiamo lavorato bene - domani attaccherò al primo giro” : Le qualifiche del GP di Aragon 2019 di MotoGP si sono concluse con la nona pole position stagionale di Marc Marquez, che aveva già dato segnali importanti fin dalla mattinata di ieri su un tracciato che adora, davanti al solito Fabio Quartararo ormai sempre impressionante sul giro secco. Terza posizione per l’altra M1 di Maverick Viñales che ancora una volta è nettamente la Yamaha factory più veloce e si deve arrendere al Cabroncito di 463 ...

Maverick Viñales MotoGP - GP Aragon 2019 : “Sul passo mi sento abbastanza bene soprattutto con la soft - ma c’è da migliorare” : Il venerdì di Aragon si può considerare positivo per la Yamaha e per Maverick Viñales, autore del miglior tempo nella seconda sessione di prove libere e secondo nella classifica combinata alle spalle di Marc Marquez. Il vero problema per Viñales è il distacco accumulato nei confronti di Marquez, il quale ha rifilato addirittura 1″1 al pilota della Yamaha nella combinata grazie ad un time-attack strepitoso completato nelle FP1. Il campione ...

Maverick Vinales MotoGP - GP Aragon 2019 : “La pista mi piace - spingerò al massimo. Quartararo mi impressiona” : Maverick Vinales è pronto per disputare il GP di Aragon 2019, tappa del Mondiale MotoGP che andrà in scena nel weekend. Lo spagnolo si è presentato alla conferenza stampa che ha aperto il fine settimana in terra iberica, il centauro della Yamaha cercherà di essere protagonista su una delle piste di casa e punterà a salire sul podio dopo il terzo posto conquistato settimana scorsa a Misano. La scuderia di Iwata è in grande crescita in questo ...

Maverick Vinales MotoGP - GP San Marino 2019 : “Speravo di scappare - ma la moto mi ha fatto soffrire sin dal primo giro” : Maverick Vinales guarda il bicchiere mezzo pieno dopo il terzo posto nel Gran Premio di San Marino 2019 della motoGP. Lo spagnolo, che partiva dalla pole position, confidava di poter lottare fino alla fine per la vittoria ma, suo malgrado, ha vissuto una gara con troppi alti e bassi. “Peccato per questo risultato perché ero reduce da un weekend positivo ed ero anche riuscito a partire bene – ammette lo yamahista ai microfoni di Sky ...

Maverick Viñales partirà dalla pole position nel Gran Premio di San Marino di MotoGP : Il pilota spagnolo della Yamaha Maverick Viñales partirà dalla pole position nel Gran Premio di San Marino di MotoGP, in programma domenica pomeriggio sul circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. Nelle qualifiche di sabato Viñales è stato il più veloce sul giro davanti a Pol

MotoGP - Risultato Qualifiche GP San Marino 2019 : strepitosa pole di Maverick Vinales - Dovizioso 6° - Rossi 7° dopo un duello con Marquez : Maverick Vinales (Yamaha) conferma il suo ottimo momento di forma e centra una splendida pole position nelle Qualifiche del Gran Premio di San Marino 2019 della MotoGP. Su una pista di Misano dominata dal sole e da temperature attorno ai 27 gradi per quanto riguarda l’atmosfera ed i 41 sull’asfalto, sono ancora le strategie a farla da padrone tra la curva della Quercia e del Carro. I piloti, come successo anche sabato scorso a Monza ...

MotoGp - Maverick Viñales e quelle differenze con Valentino Rossi : “io mi trovo meglio con la M1 standard” : Il pilota della Yamaha ha parlato al termine della seconda sessione di prove libere del Gp di Misano, soffermandosi sulle differenze con Valentino Rossi Sensazioni positive per la Yamaha e Maverick Viñales al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gp di Misano, lo spagnolo ha chiuso in testa le FP2 con la versione standard della M1, diversa da quella usata da Valentino Rossi. AFP/LaPresse Una scelta precisa del rider iberico, ...

MotoGP - GP San Marino 2019 : risultati e classifica FP2. Maverick Viñales precede Fabio Quartararo - quarto Valentino Rossi : Si è appena conclusa la FP2 della MotoGP del GP di San Marino: a Misano, la seconda sessione di prove libere premia l’iberico Maverick Viñales, che precede in transalpino Fabio Quartararo, il più rapido nelle FP1. Terzo l’altro iberico Marc Marquez, mentre il miglior azzurro è Valentino Rossi, quarto. classifica FP2 GP DI SAN Marino MotoGP 1 12 Maverick Viñales SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 289.5 1’32.775 2 20 Fabio ...

Maverick Viñales MotoGP - GP San Marino 2019 : “Ho molta fiducia in me stesso adesso - i test sono stati produttivi” : Si è aperto quest’oggi con la consueta conferenza stampa piloti del giovedì il fine settimana del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini 2019, tredicesima tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Reduce dal terzo posto in rimonta di Silverstone, Maverick Viñales si appresta ad affrontare una corsa molto importante per confermare i progressi della Yamaha su una pista che l’anno scorso mise in grande difficoltà la scuderia di ...

VIDEO Maverick Viñales GP Gran Bretagna 2019 : “Oggi ho fatto di più di quello che la moto permetteva” : Maverick Viñales si è confermato quest’oggi uno dei piloti più forti al mondo sulla pista di Silverstone, ottenendo un terzo posto di prestigio nel Gran Premio di Gran Bretagna 2019 a pochi decimi dalla vittoria. Lo spagnolo della Yamaha ha disputato una gara di rimonta, gestendo al meglio le gomme nei primi giri per poi recuperare progressivamente terreno sul gruppo di testa nel finale senza riuscire ad attaccare Rins e Marquez. Di ...