Matteo Salvini sugli sbarchi | A settembre 2 497 migranti sbarcati in Italia e la

Nicola Zingaretti a Omnibus : "Abbiamo sterilizzato l'eredità di 23 miliardi lasciata da Matteo Salvini" : "Siamo passati dalla stagione dell'odio, dei debiti e delle tasse ingiuste come la flat tax a una stagione in cui si aumentano gli stipendi più bassi e abbiamo sterilizzato l'eredità pesantissima di 23 miliardi lasciata da Matteo Salvini. Non ci sono tagli per enti locali e Comuni". Nicola Zingarett

La disperata ricerca di Matteo Salvini di qualcosa su cui polemizzare : Ogni settimana in esclusiva sull'Espresso la striscia sulla politica e l'attualità dalla matita di Marco D'Ambrosio Quando Matteo Renzi aiutò Nicola Zingaretti al bivio" "Ma così riconsegniamo il paese a Salvini"" I dem sono diventati grillini: la satira di Makkox" Makkox sapeva già come sarebbe finita la crisi" Quando hanno dovuto spiegare a Danilo Toninelli che il governo era finito"

Sondaggio Tecnè per Quarta Repubblica - dopo la scissione giù Pd e Matteo Renzi. Tiene Salvini : La Lega si conferma primo partito. Matteo Salvini sembra non aver subito grossi scossoni dopo la crisi e la formazione di un nuovo governo che lo vede all'opposizione. Il Carroccio infatti vanta ancora un 31,4 per cento anche se, rispetto alla scorsa settimana, perde 0,6 punti percentuali. Il sondag

Matteo Salvini contro Luciana Lamorgese per l'aumento degli sbarchi : "Temo non sia incapace - ma complice" : Ogni giorno un attacco a chi ha preso il suo posto al ministero dell'Interno. Nel mirino di Matteo Salvini ci finisce ancora Luciana Lamorgese, attaccata nel corso di una diretta Facebook fatta direttamente dall'Umbria. Il tema ovviamente è quello dell'immigrazione: "Triplicare gli sbarchi in un mes

Enzo Cheli : "Il referendum elettorale di Matteo Salvini non si farà. Anche se la Consulta dicesse sì" : "Il referendum non si farà". Secondo il costituzionalista Enzo Cheli, ex giudice e vice presidente della Consulta, esperto di sistemi elettorali, la richiesta di otto Regioni guidate dal centrodestra per abrogare la parte proporzionale del Rosatellum sarà bocciata: "E' molto difficile che il quesito

Luigi Di Maio attacca Matteo Salvini : "Ha fatto cadere il governo per evitare il taglio dei parlamentari" : "Nessuno mi toglie dalla testa che il taglio dei parlamentari sia una delle ragioni per cui provarono a far cadere il governo, quando mancavano due ore di lavoro alla Camera". Luigi Di Maio, intervistato da Serena Bortone, ad Agorà su Raitre, attacca Matteo Salvini: "Il taglio dei parlamentari sarà

Massimo Cacciari : "Greta Thunberg come Matteo Salvini - basta parlare di lei" : "basta parlare di Greta Thunberg. Lei è il sintomo di un possibile tema ma il suo messaggio è nettamente semplificato, come quello di Matteo Salvini sui migranti". Massimo Cacciari, in una intervista a La Stampa attacca la baby ecologista che sembra aver stregato tutti, da Emmanuel Macron a Viktor O

Matteo Salvini - la proposta ai parlamentari : "Test antidroga per verificare se pippano" : Matteo Salvini lancia un'idea provocatoria ma condivisibile da molti. "In Parlamento c'è qualcuno che vorrebbe legalizzare la droga e vorrebbe lo Stato spacciatore. L'ho proposto e lo riproporrò: l'esame antidroga non solo per i lavori a rischio ma anche per quelli che vanno in Parlamento a fare i d

Matteo Salvini attacca Luciana Lamorgese : "Sbarchi-record - ma il ministro e i telegiornali tacciono" : "Il dato più devastante è quello sull'immigrazione. Non so se tutti i telegiornali dicono la verità su quello che succede ma aldilà di quello che raccontano i vari poltronari - Di Maio Conte e Renzi - i numeri a oggi 30 settembre dicono che in sole tre settimane questo governo rosso ha fatto aumenta

Matteo Salvini “110% di sbarchi in più - bravi tutti” Di Maio contrattacca : Matteo Salvini “110% di sbarchi in più, bravi tutti” Di Maio contrattacca Il ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio è ospite di Giletti a “Non è l’arena”. L’anfitrione gli mostra una delle ultime dirette Facebook dell’ex alleato di governo, Matteo Salvini. Il leader della Lega sviscera alcuni dati del Viminale sull’immigrazione: “veniamo ai numeri aggiornati relativi agli sbarchi: settimana ...

Referendum sulla legge elettorale : Matteo Salvini deposita il quesito : Hanno detto si: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Sardegna Piemonte, Abruzzo, Basilicata e Liguria. Quindi oggi la Lega di Matteo

Matteo Salvini e Luigi - ex comunista di Terni : "Voto Lega - mandiamoli tutti a casa" : Ha sempre votato a sinistra ma ora Luigi, 75 anni, interista, di Terni, "da sempre comunista, a giugno ha stracciato la tessera del Partito democratico e il prossimo 27 ottobre voterà Lega", scrive Matteo Salvini in un post pubblicato sul suo profilo Twitter in cui mostra il video del nuovo "acquist

Sondaggio Youtrend - elezioni in Umbria : centrodestra avanti. Matteo Salvini : "Schiaffo a Conte in arrivo" : I primi sondaggi in vista delle elezioni in Umbria del 27 ottobre parlano chiaro: il centrodestra è avanti con la candidata leghista sostenuta anche da Forza Italia e Fratelli d'Italia, Donatella Tesei. Secondo i dati di Quorum/Youtrend, in esclusiva per Agi, riportati su Il Tempo, Vincenzo Bianconi

Otto e Mezzo - Matteo Salvini sfida Lilli Gruber : "Martedì vado da lei - il programma meno fazioso della storia" : Lo scorso anno fu, a più riprese, lo scontro televisivo più appassionante dell'anno, tra attacchi reciproci e mazzi di rose rosse che non sono mai arrivati. Si parla di Matteo Salvini contro Lilli Gruber, ovviamente a Otto e Mezzo su La7. Scontro che si riproporrà questo martedì, 2 Ottobre. Lo ha an