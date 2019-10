Matrimonio a Prima Vista Italia 2019 | la decisione finale | anticipazioni

Fonte : blogo

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Ultimo appuntamento con la quarta stagione di: tempo di scelte per le tre coppie. E per qualcuno è una scelta forzata... L'edizionediè giunta al termine. Questa sera, mercoledì 2 ottobre, vanno in onda su Real Time le ultime due puntate: si parte alle 21.15 con uno 'speciale' dedicato ai momenti inediti che aiutano a ripercorrere la storia delle tre coppie (ma che soprattutto servono ad aumentare un po' l'attesa), e si prosegue con l'unica puntata davvero interessante, quella del momento della verità. E la seguiremo live.L'ottava puntata, infatti, in onda intorno alle 22.10 sarà quella decisiva, nella quale i sei singles che hanno vissuto cinque settimane in qualità di coniuge di uno sconosciuto comunicheranno ai tre esperti la loro. Ognuno parla per sé e in teoria qualcuno potrebbe avere una brutta ...

Corriere : «In “Matrimonio a prima vista” ti usano per la tv, non vogliono coppie perfette» - lucamattanza : RT @Marco_dreams: Turchia, 930 km a Sud di Istabul, un matrimonio Islamico: pochissime ragazze con il velo, in 3 settimane mai visto un bur… - falco43593935 : RT @Marco_dreams: Turchia, 930 km a Sud di Istabul, un matrimonio Islamico: pochissime ragazze con il velo, in 3 settimane mai visto un bur… -