Massimiliano Rosolino a Storie Italiane | “Mai detto ‘ti amo’ a Natalia Titova”

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 ottobre 2019), ex campione di nuoto, si è raccontato in una lunga intervista a, il programma condotto da Eleonora Daniele. In studio ha ovviamente parlato di diversi argomenti, ma soprattutto ha raccontato della bella storia d’amore con la suaTitova, la ballerina conosciuta durante l’esperienza a Ballando con le Stelle. Era il 2006 e da allora la coppia non si è più lasciata. Oggistanno ancora insieme e hanno avuto due figlie, Sofia Nicole, nata nel 2011, e Vittoria Sidney arrivata nel 2013. “Conun colpo di fulmine? Ognuno la vede come vuole – ha rivelato il nuotatore parlando dell’amore per– Quando ci siamo conosciuti a Ballando con le Stelle eravamo molto diversi, lei mi prendeva in giro perché ero stakanovista, ma ci siamo trovati ed è normale trovare dei punti in comune in una relazione”. (Continua dopo ...

eleonoradaniele : RT @storie_italiane: Massimiliano Rosolino e Natalia Titova: a quando le nozze? #storieitaliane @eleonoradaniele - giuliog : RT @storie_italiane: Massimiliano Rosolino e Natalia Titova: a quando le nozze? #storieitaliane @eleonoradaniele - storie_italiane : Massimiliano Rosolino e Natalia Titova: a quando le nozze? #storieitaliane @eleonoradaniele -