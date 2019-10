Martha is Dead è il nuovo thriller psicologico degli sviluppatori di The Town of Light

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Il publisher Wired Productions e lo sviluppatore di Theof, LKA, hanno annunciato una partnership editoriale globale peris, unche uscirà per PC tramite Steam nel 2020."Siamo lieti di lavorare ancora una volta con il team di incredibile talento di LKA, poiché la loro capacità di dare vita alle storie è stata dimostrata ancora una volta con questo progetto unico", ha dichiarato il direttore generale di Wired Productions, Leo Zullo, in un comunicato stampa. "isè un'avventura bellissima e inquietante che porterà i giocatori attraverso una storia indimenticabile, e siamo certi che lascerà un segno sui giocatori come ha fatto con noi ..."Luca Dalco, fondatore e direttore creativo di LKA, ha aggiunto: "In LKA vogliamo raccontare storie che spingono la vostra immaginazione al limite, mentre abbracciamo quegli elementi del mondo reale ...

Eurogamer_it : Annunciato #MarthaisDead, il nuovo thriller psicologico di #WiredProductions e #LKA. - TheGamesMachine : Il coinvolgimento di #WiredProduction aiuterà senz'altro Martha is Dead, con cui i fiorentini di #LKA continuano la… - Stay_Nerd : Martha is Dead: abbiamo provato il nuovo thriller psicologico di LKA -