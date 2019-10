Marocco | giornalista in carcere per aborto ma sarebbe solo un pretesto

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) È stata condannata a un anno di prigione: lamarocchina Hajar Raissouni, 28 anni, è stata accusata diillegale e sesso prematrimoniale. Lo ha deciso il tribunale di Rabat, che ha condannato a un anno anche il suo compagno, il professore universitario Rifaat al-Amin, per presunta complicità. Il medico Mohammed Jamal Belkeziz, accusato di aver commesso l’, è stato condannato a due anni di prigione. Secondo Raissouni, le accuse mosse nei suoi confronti, però,ro «inventate»: lo ha scritto in una lettera dal. Gli imputati sostengono che l’non è mai stato eseguito e che Raissouni, in realtà, sia stata presa di mira dalle autorità marocchine per il suo lavoro giornalistico con la testata marocchina Akhbar al Yaoum (ha ricevuto diversi riconoscimenti per gli articoli in cui ha raccontato i disordini nel nord del ...

guernica_70 : RT @RiccardoNoury: Marocco, giornalista condannata a un anno di carcere per “aborto illegale” e “relazione fuori dal matrimonio”. Amnesty:… - guernica_70 : RT @simamafrica: Oggi vi racconto la storia di #HajarRaissouni: #Marocco, giornalista condannata a un anno di carcere per 'aborto illegale'… - sNoWfLaKewHiT : RT @ghostlysplit: Una giornalista marocchina è stata arrestata con l'accusa di aver abortito e di aver fatto sesso fuori dal matrimonio. I… -