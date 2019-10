Marica Pellegrinelli allo scoperto | ecco gli scatti senza maglietta

Fonte : attualitavip.myblog

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Di solito è molto riservata e poco propensa a mostrarsiveli, ma stavoltaha voluto stupire tutti conad alto tasso erotico. La ex moglie di Eros Ramazzotti ha pubblicato su Isntagram alcune foto risalentiscorso 31 maggio in cui si mostra, con il seno coperto dalle braccia. Pantaloni in vinile, cappello da baseball, poco trucco e uno sguardo che buca l’obiettivo: tanto basta alla modella per sedurre i follower. Una vera svolta per la, che dopo la fine della relazione durata 10 anni con Ramazzotti ha voluto mostrare anche il suo lato più audace e sensuale. Un mix di innocenza e malizia neglicondivisi via social che incanta e conquista. Saranno queste le armi con cui ha colpito al cuore il suo nuovo lui, Charley Vezza?

