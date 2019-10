Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Claudioannuncia l’addio al, decisione a sorpresa per il calciatore ex Juventus che all’età di 33 anni appende gli scarpini al chiodo, il calciatore è reduce dall’esperienza poca fortunata in Russia,Zenit, la carriera del centrocampista è stata condizionata da tanti infortuni, per ultimo uno di qualche mese fa. Addio inperche comunicherà la decisione nella giornata di domani alla sala Gianni e Umberto Agnelli dell’Allianz, quella utilizzata dalla Juventus per i grandi eventi. Si tratta di una decisione che può essere considerata inaspettata, sono infatti arrivate nelle ultime settimane offerte dall’Italia e dall’estero ma i pesanti problemi fisici hanno spinto il Principino a prendere questa difficile decisione. Nel 2016 ha dovuto fare i conti con un infortunio pesantissimo, la ...

chemicalworld_ : RT @salpaladino: 8 anni fa decideva con una doppietta il primo big match (e forse non solo quello) giocato allo Stadium, domani potrebbe an… - CalcioWeb : #Marchisio dà l'addio al calcio giocato: l'annuncio in grande stile allo Stadium -